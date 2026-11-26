Orbán Áron hetekkel gyanúsítása előtt jelentkezett a hatóságoknál, mégis letartóztatták. Fotó: police.hu

A Budai Központi Kerületi Bíróság október 23-án harminc napra elrendelte Matolcsy és két társa letartóztatását. Novemberben Orbán Áron, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök testvére is letartóztatásba került.

A Budai Központi Kerületi Bíróság november 11-én harminc napra rendelte el Orbán Áron és élettársa letartóztatását az embercsempészés gyanúja miatt indult büntetőeljárásban. Az Orbán Áront érintő ügy azért is figyelemre méltó, mert a védelem már a letartóztatás előtt vitatta a hatósági fellépés megalapozottságát.

A védők szerint nem lett volna indokolt a letartóztatás

A politikai szereplőket érintő büntetőeljárások egyik visszatérő vitapontja, hogy valóban szükséges-e a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazása, vagy a büntetőeljárás céljai enyhébb korlátozással is biztosíthatók lennének.

Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor korábban több alkalommal kifogásolta a volt miniszterrel szembeni eljárást. A Magyar Nemzetnek arról is beszélt, hogy a letartóztatás meghosszabbításáról úgy döntött a bíróság, hogy egy már elkészült, a védelem szerint jelentőséggel bíró szakvéleményt nem ismertettek sem vele, sem a bírósággal.

A védő álláspontja szerint a dokumentum akár a kényszerintézkedésről szóló döntést is befolyásolhatta volna.

Matolcsy György védője, Bátki Pál szintén vitatta a letartóztatás indokoltságát. A védelem bűnügyi felügyelet és óvadék alkalmazását indítványozta, a bíróság azonban ezt elutasította.

Orbán Áron védője, Schalkház Éva Edit ennél is tovább ment: szerinte már a bűncselekmény megalapozott gyanúja sem állt fenn, ezért a letartóztatás törvényi feltételei sem teljesültek.

Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy védence már hetekkel az elfogása előtt kapcsolatba lépett a nyomozó hatósággal, így szerinte az elfogási akció indokoltsága is megkérdőjelezhető.