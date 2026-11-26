Az utolsó nagy eljegesedés idején vastag jégtakaró borította be Európa és Észak-Amerika nagy részét Fotó: PNA

Hosszú törzsfejlődésük során a legkülönfélébb méretű és alakú formáik alakultak ki. A Camelops nemzetségbeli fajok voltak az észak-amerikai óriástevefélék utolsó képviselői; a marmagasságuk elérte a 2,1 métert.

Az észak-amerikai óriástevék utolsó képviselői a pleisztocén legvégén, körülbelül 13 000 évvel ezelőtt haltak ki.

A modern tevefélék ősei valószínűleg a Bering-földhídon keresztül vándoroltak át Ázsiába és Afrikába, ahol a ma is ismert ázsiai kétpúpú, illetve az afrikai egypúpú formáik alakultak ki.

Mai, észak-afrikai egypúpú tevék Fotó: Elter Tamás

Más észak-amerikai őstevék a Panamai-földszoroson át Dél-Amerikába vándoroltak; ezekből fejlődtek ki idővel a lámák, az alpakák és a vikunyák is.

Ijesztő agyaraik több mint szokatlannak számítanak

Az ősi tevéktől származó első fosszilis maradványokat az 1890-es években fedezték fel Texas Panhandle nevű területén. 1977-ben G. E. Schultz geológus már arról írt, hogy „a tevéktől származó maradványok meglehetősen gyakoriak, ám a csoportot kevéssé ismerik, és nagyrészt még nem is tanulmányozták”- idézi az IflScience tudományos hírportál.

Hatalmasra nőttek az amerikai óriástevék Fotó: Facebook

Schultz egyike volt azon keveseknek, akik tudtak az úgynevezett Frick-koponyák létezéséről, ám mégsem férhettek hozzájuk, mivel a gyűjtemény több mint fél évszázadon át magántulajdonban maradt, és zárva volt a kutatók előtt.

Childs Frick eredeti felirata, amivel a vámpírteve fosszilis koponyáját jelölte, semmilyen rendszertani érvényességgel nem rendelkezik, mivel a zoológiai szabályok megkövetelik, hogy a taxon nevéhez közzétett leírás is tartozzon.

Éppen ezért a „Machaerocamelus” elnevezése a taxonómiailag érvénytelen, úgynevezett „meztelen név” (nomen nudum) kategóriájába tartozik. Így az 1960 -ban gyűjtött fosszíliának Frick által adott „tőrteve” neve sem érvényes, hanem a fajt tudományosan először leíró csoport „Vampyrocamelus”, vagyis vámpírteve elnevezés számít irányadónak.