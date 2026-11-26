Úgy véli, az ukrán mezőgazdaság mérete és termelési kapacitása miatt különösen nagy nyomás nehezedhet a kelet-közép-európai országok termelőire. Ukrajna jelentős mezőgazdasági területekkel rendelkezik, így bizonyos termények esetében olyan mennyiséget képes előállítani, amelynek megjelenése a szomszédos országok piacain is érdemi árversenyt idézhet elő. A kérdés azért is érzékeny, mert a magyar gazdáknak az Európai Unió szigorú környezetvédelmi, növényvédelmi és termelési előírásainak kell megfelelniük. Ezek betartása jelentős költségeket jelent, miközben az unión kívüli termelőkre nem feltétlenül vonatkoznak ugyanezek a termelési korlátozások.

Dudás szerint ez olyan versenyhelyzetet eredményezhet, amelyben a magyar gazdák eleve hátrányból indulnak az ukrán termelőkkel szemben. Külön kiemelte a növényvédő szerek használatának kérdését, mondván, Ukrajnában olyan hatóanyagok is használatban vannak, amelyek alkalmazását az Európai Unióban már betiltották vagy korlátozták.

A szakember szerint elfogadhatatlan ellentmondás, ha az uniós gazdáknak szigorúbb feltételek mellett kell termelniük, miközben olyan országokból érkezhetnek mezőgazdasági termékek, ahol nem minden esetben ugyanazok a követelmények érvényesülnek. Fontos ugyanakkor, hogy az uniós élelmiszer-biztonsági és importkövetelmények az importált termékekre is vonatkoznak.

A Mercosur-megállapodás is figyelmeztető példa lehet

Dudás Zsolt szerint nem kizárólag az ukrán mezőgazdasági termékek behozatala miatt kerülhetnek nehéz helyzetbe a magyar termelők. A Mercosur-megállapodás szintén olyan folyamat, amelynek következményeit szerinte érdemes figyelemmel kísérni. A dél-amerikai országokkal tervezett kereskedelmi megállapodás kapcsán korábban is felmerültek azok az aggályok, hogy az eltérő termelési és környezetvédelmi követelmények miatt az európai gazdák nehezebben tudják majd felvenni a versenyt az olcsóbb importtermékekkel.

A mezőgazdász példaként a méztermékeket említette, amelyeknél szintén felmerült, hogy a dél-amerikai behozatal árversenyt teremt a magyar termelők számára.

A szakember úgy látja, a különböző kereskedelmi megállapodások és piacnyitások együttesen olyan nyomást helyezhetnek az európai, különösen pedig a kelet-közép-európai agráriumra, amelynek hosszabb távú következményei is lehetnek.