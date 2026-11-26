A baleset sérültjének állapota továbbra is rendkívül súlyos. A sajtóban megjelent beszámolók szerint mindkét lábát amputálni kellett. A Fidesz-frakció közleményében együttérzését fejezte ki az áldozatnak és családjának.
Soron kívüli meghallgatást kezdeményeznek Vitézy Dávid ügyében a mezőkövesdi vonatbaleset miatt + videó
A Fidesz-frakció azt szeretné, ha Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója már a Közlekedési és Beruházási Bizottság pénteki ülésén számot adna a tragikus mezőkövesdi vonatbaleset körülményeiről. A kormánypárti képviselők a felelősség kérdésére, a vasúti biztonság hiányosságaira és az utasok tájékoztatására is választ várnak.
Borítókép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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