A női kézilabdánál maradva: súlyos válságban van a szintén az élvonalban szereplő Mosonmagyaróvár is, míg az NB I-ből tavasszal kiesett, korábbi BL-győztes Dunaújváros nyílt levélben fordult név szerint Magyar Péter miniszterelnökhöz és Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkárhoz is, hogy a DKKA-ban kézilabdázó gyerekekre tekintettel segítsenek a felszámolás alatt lévő egyesületen.

A szakágban szintén európai szinten is meghatározó ferencvárosi csapat helyzete egyelőre stabilnak tűnik, ugyanakkor az FTC a férfi kézilabdacsapatának költségvetését alaposan megkurtították az új idény előtt, noha korábban az volt a cél, hogy szép lassan a Veszprém, Szeged duó kihívóivá váljon a csapat.

FTC: Mi lesz az MVM támogatásával?

A Fradinál friss hír miatt lehet ok az aggodalomra: Kubatov Gábor csütörtök reggel jelentette be, hogy a klubot az elmúlt években jelentős összeggel támogató MVM vezérigazgatója lemondta a két fél megbeszélését, nem sokkal azután, hogy Kálnoki-Kiss Attila a Facebookon nyilvánosságra hozta, hogy 2018 óta mekkora összeg jutott az MVM-től a Ferencvárosnak.