Sokkolta a Fradi kézilabdázóit a megszorítás, őszinte szavak a bércsökkentésről

– Nagy erőket mozgattunk meg a támogatókért, szerintem erős középcsapatunk lesz – fogalmazta meg a várakozásait.

A Fradi 15 győzelemmel, 2 döntetlennel és 9 vereséggel a negyedik helyen zárta a legutóbbi bajnokságot a férfi NB I-ben. A csapat tagja a válogatottól már elbúcsúzó Lékai Máté és Ancsin Gábor is. A 38 éves Lékai az utolsó fordulóban középcsonttörést szenvedett a Szeged ellen, ami miatt meg is kellett műteni.