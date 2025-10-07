Rendkívüli

Elon Musk bojkottot hirdetett, milliárdokat bukhat a Netflix

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Fény derült a titokra, ezért nem lesz többé válogatott Lékai Máté
magyar válogatottvisszavonulásLékai Máté

Fény derült a titokra, ezért nem lesz többé válogatott Lékai Máté

Lékai Máté elárulta, sem fizikailag, sem mentálisan nem bírja már a kettős terhelést. A Ferencváros 198-szoros válogatott kézilabdázója szeptember elején jelentette be, hogy visszavonul a nemzeti csapattól, amelyet 16 éven át erősített. Bevallása szerint megterhelő volt a 2024-es olimpiai esztendő, idén tavasszal már érezte, nincs meg a szokásos labdaéhsége. A 37 esztendős irányító lapunk kérdésére elmondta: sok támadást kapott címeres mezben, eszébe sem jutott volna gyerekként, hogy ilyen karriert futhat be. Rákérdeztünk, kap-e búcsúmérkőzést Lékai Máté.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 07. 16:08
Lékai Máté Varasd, 2025. január 19. Lékai Máté a férfi kézilabda-világbajnokság D csoportjának harmadik fordulójában játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen Varasdon, a Varazdin Arenában 2025. január 19-én. MTI/Illyés Tibor
Lékai Máté az idei világbajnokságon szerepelt utolsó nagy világversenyén Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szívhez szóló üzenetet küldött szeptember elején Lékai Máté, aki bejelentette: nem lép többet pályára a magyar férfi-kézilabda-válogatottban. Akkor nem indokolta meg a döntését, mostanra azonban talán a kiváló irányítóban is leülepedtek a gondolatok. A Magyar Kézilabda Szövetség keddi sajtónyilvános eseményén ő volt az egyik vendég. Elsőként azt vetettük fel neki, hogy a többség a 2012-es olimpián szerzett góljával azonosítja, amellyel megmenekült a nemzeti csapat, s végül kétszeri hosszabbítás után legyőzte Izlandot a negyeddöntőben. Kérdés, neki mihez köthető a legfontosabb élménye a válogatottból.

Lékai Máté
Lékai Máté 592 gólt szerzett a magyar válogatottban Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– Ki vagy mi? A magyar címer! Sokan nyilván az Izland elleni meccsre emlékeznek, mert ez egy ikonikus pillanata volt a magyar férfi-kézilabdának. Én személy szerint nem tudnék egyetlen ilyen pillanatot kiemelni. Szerencsére 16 éven keresztül voltam válogatott, sok nagy mérkőzésen játszottam, kijutott sikerből és vereségből is. Nem tudok világ- és Európa-bajnoki döntőkről beszámolni sajnos, de  számos nagy kalandot megéltünk együtt. 

Arra vagyok nagyon büszke, hogy ilyen hosszú időn keresztül viselhettem a címeres mezt. Szívem csücske ez a történet. Eszembe nem jutott volna, amikor elkezdtem kézilabdázni, hogy valaha majdnem kétszázszoros válogatott lehetek. Ez a karrieremhez és emberileg is sokat adott az életemhez

 – válaszolta lapunk kérdésére Lékai Máté, aki arról is részletesen beszámolt, hogyan jutott el a végső elhatározásra.

– Nyár közepén, amikor elkezdődött az alapozás a Ferencvárosban, éreztem, amit mindenki érez, ha lassan 38 éves lesz: nem biztos, hogy a kettőt együtt, a klubcsapatot és a válogatottat is bírni fogja fizikálisan és mentálisan. Ha egy olimpiai éve van, mint 2024-ben, az olyan, mintha két szezont játszanál le egyben. Plusz utána még volt idén januárban egy világverseny, ezek ennyi idősen nagyon sokat kivesznek az emberből. 

Tavasz végén már éreztem, hogy nincs már meg az a labdaéhségem, és hogy hú, de jó, még edzhetek és meccseim vannak. A nyári munkát még megcsináltam, pedig nem a legjobb része a kézilabdának, s szeptember elejére be kellett látnom, hogy vége van.

 A szívem nyilván még mindig itt lenne a válogatottban, s ha hívnak mindig jönnék és jöttem, de sajnos nem leszek már fiatalabb, kevesebb mérkőzés sem lesz, világversenyeken két naponta kell játszani, majd a klubcsapatban is teljesíteni kell. Nem biztos, hogy végig bírnám csinálni. Bízom benne, a testem örülni fog, hogy lesz egy kis ideje pihenni, újratöltődni.

Lékai Máté
Közvetlen és népszerű: Lékai Mátét imádták és időnként kritizálták a szurkolók Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Lékai Máté középpontban

Lékai Máté két olimpián, hét világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte Magyarországot. Az elmúlt bő három évtized egyik legeredményesebb magyar válogatott férfi játékosa, hiszen az egyetlen magyar férfi kézilabdázó, aki egyaránt részese volt a válogatott története legjobb olimpiai (4. hely) és Európa-bajnoki (5. hely) szereplésének, emellett világbajnoki 5. helyezett is.  A kiszámíthatatlan mozgású és gondolkodású, külön szurkolói oldallal rendelkező irányítót megkérdeztük, miért lehet különösen népszerű.

– Nem tudom, népszerű vagyok-e egyáltalán. A legtöbb támadást is én kaptam mindig a válogatottban. Talán azért lehet így, mert valaki ott van szinte minden fontos mérkőzésen, meghatározó játékosként. Voltak olyan meccsek, amik úgy alakultak, hogy a döntő pillanatokban én voltam ott vagy csináltam olyat, amire emlékeznek a szurkolók. 

A 2012-es csapat sajnos nem jutott be az olimpiai döntőbe, az éremről is lemaradt, de azt gondolom: mindenki emlékszik azokra a játékosokra. Akkor még más idők voltak, nem volt annyira kiterjedt az online-tér. Az emberek szerintem akkoriban jobban szívükbe zártak bennünket, és azonosulni tudtak velünk. Annyira éreztük, hogy az egész ország mögöttünk van. Az Izland elleni győzelem napján két magyar kajak-kenu aranyérem született, mégis mindenki rólunk beszélt, miközben mi a legjobb 4 közé jutottunk be – adott hangot értetlenségének Lékai Máté. 

Lékai Máté
A 2019-es világbajnokságon együtt játszott Illyés Ferenc és Lékai Máté Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Elnöki dicséret

Jókora derültséget okozott, amikor elmondta, hogy a mellette ülő elnöktől, korábbi csapattárs Illyés Ferenctől azt is megtanulta, ha a fáj a válla, melyik kenőcs segít. 

Az emberek szeretik az olyan figurákat, mint Máté. Kicsit szétszórt, kicsit bohókás, de amikor nehéz helyzet van, úgy áll oda, hogy meg sem rezzen. Életemben nem láttam, még a legnehezebb pillanatokban sem, hogy túlaggódta volna a dolgokat.

 A legjobb megoldást találta meg. Biztos volt, hogy hibázott, ugyanakkor mindenki tudta, hogy ott lesz, elvállalja, megcsinálja. A szurkolók szeretik az ilyen embereket, ezért fog nagyon hiányozni a válogatottból – méltatta Illyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség első embere.

Lesz búcsúmeccs?

Lékai Máté klubszinten még az NB I-ben és az Európa-ligában is magas szinten kézilabdázik, a mostani és a következő idényre is szerződése van a Ferencvárossal. A magyar válogatottban 198-szor szerepelt a válogatottban, 592 gólt szerzett. Rákérdeztünk, hogy a számláló véglegesnek tekinthető-e, vagyis jár-e búcsúmérkőzés a korszakos kiválóságnak.

– Körvonalazódik, és biztos, hogy lesz búcsúmeccs. Szucsánszki Zita, Tomori Zsuzsanna és Kovacsics Anikó közös köszöntése egy olyan emlékezetes és jól sikerült pillanat volt, aminek ők is örültek. 

Az ilyen szintű játékosainkat meg kell tisztelnünk ezzel. Pont azért, mert ez a szándékunk, nem lehet egy kétkapus edzésen megcsinálni, hanem meg kell várni egy méltó mérkőzést 

– adott határozott választ Ballai Attila, az MKSZ kommunikációs igazgatója.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.