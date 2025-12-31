Németországhibrid háborúOroszországMerzorosz-ukrán háború

Merz az év utolsó napján: Hibrid háborúra kell készülni Európának Oroszországgal

A német kancellár szilveszteri üzenete szerint Oroszország ukrajnai háborúja nem elszigetelt konfliktus, hanem egész Európát érintő hibrid fenyegetés. Mario Nawfal értelmezése szerint Friedrich Merz nyíltan szakítana Berlin eddigi óvatos Oroszország-politikájával, és hosszú távú stratégiai felkészülésre szólítja fel a kontinenst.

2025. 12. 31. 17:24
Friedrich Merz kijózanító üzenetet fogalmazott meg: Oroszország ukrajnai háborúja nem csupán Kijevről, hanem Berlinről, Párizsról, Varsóról és minden fővárosról szól, Tallinntól Lisszabonig. Újévi beszédében Merz félretolta azt a diplomáciai óvatosságot, amely 2014 óta bénítja Európa reakcióit. Kimondta azt, amit túl sok vezető eddig nem mert nyíltan megfogalmazni: Oroszország agressziója egy szélesebb terv része, amely Európa destabilizálását és alárendelését célozza – kezdi X-en közzétett bejegyzésében Mario Nawfall influenszer.

Merz figyelmeztetése egybeesik az Oroszországhoz köthető kémkedési, szabotázs- és kibertámadások dokumentált felfutásával, amelyek Németországot veszik célba. A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal vezetője elismerte: Berlin Ukrajnának nyújtott támogatása növelte az ország külföldi fenyegetettségét. Az orosz kapcsolódású tevékenységek ma már kibertámadásokat, kémkedést és dezinformációs műveleteket is magukban foglalnak, amelyek célja az európai intézmények belső gyengítése

 – teszi hozzá.

„Ez a hangnemváltás Németország részéről – Európa legnagyobb gazdasága és a NATO egyik meghatározó ereje – különös jelentőséggel bír. Berlin korábbi Oroszország-politikáját történelmi óvatosság, gazdasági kapcsolatok és az a hit formálta, hogy a kereskedelmen keresztüli együttműködés mérsékelheti Moszkva viselkedését. Amennyiben Merz legutóbbi nyilatkozatai tartós politikai irányváltást jeleznek, az Németország stratégiai gondolkodásának jelentős átalakulását vetítheti előre” – magyarázza a politikai kommentátor.

Merz szerint Ukrajnát nem szabad pusztán ütközőállamként kezelni. A konfliktust egész Európát érintő kérdésként írta le, hangsúlyozva, hogy a háború a kontinens stabilitását és biztonságát fenyegeti. Ha Németország teljes mértékben magáévá teszi ezt a szemléletet, annak következményei lesznek: a védelmi kiadások 2 százalék fölé emelése, az infrastruktúra megerősítése, a társadalom felkészítése egy hosszan elhúzódó szembenállásra, valamint egy kontinensszintű szemléletváltás a naivitástól az ellenálló képesség felé

 – emeli ki. 

„A konfliktus túlmutat a területi ellenőrzés kérdésén: komoly dilemmákat vet fel a szuverenitás és a regionális stabilitás kapcsán is. Egy orosz győzelem precedenst teremthet a jövőbeli – hagyományos és hibrid – konfliktusok számára. Miközben Európa továbbra is támogatja Ukrajnát, Merz megszólalása alapvető kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, mennyire felkészült a kontinens a konfliktus tágabb következményeinek kezelésére – katonai és politikai értelemben egyaránt” – zárja.

