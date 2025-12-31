Friedrich Merz kijózanító üzenetet fogalmazott meg: Oroszország ukrajnai háborúja nem csupán Kijevről, hanem Berlinről, Párizsról, Varsóról és minden fővárosról szól, Tallinntól Lisszabonig. Újévi beszédében Merz félretolta azt a diplomáciai óvatosságot, amely 2014 óta bénítja Európa reakcióit. Kimondta azt, amit túl sok vezető eddig nem mert nyíltan megfogalmazni: Oroszország agressziója egy szélesebb terv része, amely Európa destabilizálását és alárendelését célozza – kezdi X-en közzétett bejegyzésében Mario Nawfall influenszer.
Merz figyelmeztetése egybeesik az Oroszországhoz köthető kémkedési, szabotázs- és kibertámadások dokumentált felfutásával, amelyek Németországot veszik célba. A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal vezetője elismerte: Berlin Ukrajnának nyújtott támogatása növelte az ország külföldi fenyegetettségét. Az orosz kapcsolódású tevékenységek ma már kibertámadásokat, kémkedést és dezinformációs műveleteket is magukban foglalnak, amelyek célja az európai intézmények belső gyengítése
– teszi hozzá.
