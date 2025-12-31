Merz az év utolsó napján: Hibrid háborúra kell készülni Európának Oroszországgal

Merz szerint Ukrajnát nem szabad pusztán ütközőállamként kezelni. A konfliktust egész Európát érintő kérdésként írta le, hangsúlyozva, hogy a háború a kontinens stabilitását és biztonságát fenyegeti. Ha Németország teljes mértékben magáévá teszi ezt a szemléletet, annak következményei lesznek: a védelmi kiadások 2 százalék fölé emelése, az infrastruktúra megerősítése, a társadalom felkészítése egy hosszan elhúzódó szembenállásra, valamint egy kontinensszintű szemléletváltás a naivitástól az ellenálló képesség felé