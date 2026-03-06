Megrendítő szavak, az Európa-bajnok magyar úszóklasszis a gyászáról vallott

Szerdán számoltunk be róla, hogy elhunyt Petrov Anatolij mesteredző . A nyolcvanhat évet megélt szakember a pécsi úszósport legendás alakja volt, aki generációk sorát nevelte fel a medence partján. Tanítványai közül többen a magyar úszósport élvonalába kerültek: Jakabos Zsuzsanna többek között Európa-bajnok lett, a most beérő Jászó Ádám fényes jövő előtt áll, Pásztory Dóra és Sors Tamás pedig paralimpiai bajnoki címeket szerzett.

Jakabos Zsuzsanna a nevelőedzőjét, egyben apósát gyászolja Petrov Anatolij személyében Fotó: Facebook / Jakabos Zsuzsanna

Petrov Anatolij halálának a híre megrendítette a magyar úszósportot. Arról, hogy milyen edző volt, beszélnek az eredményei is, de arról, hogy milyen ember volt, nagyon sokat mond el Jakabos Zsuzsanna megható üzenete, amivel búcsúzott szeretett nevelőedzőjétől, aki egyúttal az apósa is volt. Az elhunyt szaktekintély Petrov Iván és Petrov Árpád úszóedzők édesapja volt. Jakabos Zsuzsanna férje napjainkban Petrov Iván.

Jakabos Zsuzsanna: hegyecske szendvics, szívecske kő és Tolja bácsi

Az Európa-bajnok úszónő Pécsen Petrov Anatolij irányítása mellett tanult meg úszni, amivel megalapozta az elmúlt két évtized csillogó eredményeit. Többek között azt, hogy kilenc nagymedencés világbajnokságon indult, amivel ő a magyar csúcstartó a nyolc-nyolc vb-t számláló Hosszú Katinka és Cseh László előtt.

Jakabos Zsuzsanna csütörtök este a hivatalos Facebook-oldalán közzétett megrendítő üzenetben búcsúzott a mesteredzőtől, akit sokan Tolja bácsiként ismertek az uszodák világában.

Íme Jakabos megható szavai:

„Ha valaki életében lesz egy igazán meghatározó személy, aki megtanítja úszni, felnőni, hegyecske szendvicset készíteni, rekord hosszúságú edzéseket kibírni a legnagyobb békében, szívecske követ gyűjteni bárhol, botgyakorlattal melegíteni, rózsabokros technikát használni, barátságot kötni a vízzel egyszer s mindenkorra, tégla fagyit enni, akkor hiába jön el a búcsú ideje, lehetetlenség, hogy hiányozzon, hiszen annak a valakinek a szíve Tolja bácsiból van felépülve, benne él örökre. Nyugodjon Békében.”

