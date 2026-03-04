Orbán Viktor: Megvan az olajunk! + videó

– Beszéltünk arról, hogy megvan-e az olajunk – árulta el Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában, hogy miről egyeztetett kedden telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A miniszterelnök mindenkit megnyugtatott, hogy az Oroszországtól megvásárolt, lefoglalt kőolajmennyiség rendelkezésre áll Putyin elnök ígérete szerint. A kormányfő az orosz államfővel beszélt az orosz–ukrán háborúról is:

Azt mondta el nekem, mindenki úgy tudja, hogy ő áll nyerésre, az ukránok is, meg az oroszok is

– idézte fel Orbán Viktor, majd elmondta, hogy Putyinnal beszéltek azoknak a kárpátaljai magyaroknak a helyzetéről is, akik orosz hadifogságba kerültek. A kormányfő kifejezte reményét, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jó hírekkel tér majd haza a hadifoglyokat illetően Moszkvából – azóta már az is kiderült, hogy a kárpátaljai magyarok felszállhattak a tárcavezető hazafelé tartó gépére.

– Beszéltünk az Öböl-beli helyzetről két vonatkozásban is: az első a világpiac energiája a világpiacon, a másik pedig, hogy lesz-e menekülthullám – sorolta tovább azokat a témákat a kormányfő, amelyeket megvitatott az orosz elnökkel.

