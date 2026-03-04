Dibusz DénesFerencvárosMagyar KupaKazincbarcika

Dibusz visszatért, a „beépített” újpesti összeomlott a Fradi ellen + videó

A Ferencváros 5-0-ra győzött a Kazincbarcika vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjében Miskolcon. Dibusz Dénes visszatért a Fradi kapujába, de sok tennivalója nem akadt. A fővárosiak fél óra alatt három, 45 percen belül öt góllal terhelték a borsodiak hálóját. A két csapat vasárnapi bajnoki mérkőzésén parádézó, Újpestről Kazincbarcikára kölcsönadott Juhász István ezúttal több hibát elkövetett a kapuban. A Ferencváros az elődöntőben az NB I-ben listavezető ETO FC-vel mérkőzik majd meg.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 04. 21:57
Dibusz Dénes Kuttor Attila és Robbie Keane az FTC–Kazincbarcika NB I-es mérkőzés után
Kuttor Attila ismét gratulálhatott Robbie Keane-nek Fotó: Polyák Attila
Három nap elteltével találkozott újra a két csapat. Vasárnap nem mindennapi izgalmak közepette, hátrányból fordítva győzött 2-1-re hazai pályán a Ferencváros a Kazincbarcika ellen a labdarúgó NB I-ben. A Fradi a bajnoki címért harcol, az abszolút újonc sereghajtóként alaposan lemaradva inkább az NB II-re készülhet. A Magyar Kupában viszont nagyot álmodhatott Kuttor Attila együttese, amely – ha nem is hazai környezetben – pályaválasztóként Miskolcon fogadta a rekordbajnok és kupagyőztes, Dibusz Dénest újra bevető Fradit.

Dibusz Dénes több, mint három hónap után védett ismét
Dibusz Dénes több mint három hónap után védett ismét Fotó: Hegedüs Róbert / MTI 

Dibusz Dénes visszatért

Robbie Keane nem bízta a véletlenre a dolgot. A Ferencváros ír vezetőedzője gyakorlatilag Európa-liga-csapatot küldött pályára a DVTK Stadionban, ahol a Dibusz – Cadu, Makreckis, Gómez, Raemaekers, O’Dowda – Romao, Zachariassen, Levi – Joseph, Yusuf összetételű tizeneggyel kezdett a vendégcsapat. 

Dibusz Dénes először szerepelt tétmérkőzésen november 30-a óta, a visszatérő csapatkapitány az egyedüliként képviselte a magyar színeket a Fradiban.

Fradi-henger, kapusbaki

A másik kapus, az Újpesttől Kazincbarcikára kölcsönadott Juhász István ott folytatta, ahol a Groupama Arénában abbahagyta. A hétvégén bravúrt bravúrra halmozó húszéves tehetség például hatalmasat védett Yusuf hatméteres lövésénél a 18. percben. A 21.-ben már ő is tehetetlennek bizonyult: Joseph fejesét egy barcikai védő még mentette a gólvonalon állva, a kipattanót Yusuf közelről bekotorta – Juhász ebbe is beleért (0-1). 

Vasárnap 87 percbe tellett, hogy eredményes legyen a Ferencváros, ezúttal egy félidő alatt ötször is betalált. 

A 25. percben jobb oldali szögletből Levi adott középre, Mariano Gómez egy védővel a nyakán fejelt a bal sarokba (0-2). A harmincadikban Juhász rosszul vett át egy hazaadást, a göröngyös talajon elpattant tőle a labda, amit a szemfüles Joseph egyből a kapuba passzolt (0-3). A szünet előtt még kétszer mattolta és sokkolta a borsodiakat a jól játszó Keane-csapat: Joseph sarokkal (!) ugratta ki Yusufot, a nigériai balról, éles szögből úgy lőtt a rövid sarokba, hogy alaposan meglepte a megzavarodott Juhász Istvánt (0-4), majd Cadu ballábas, nem túl erős és pontos lövésével sem tudott mit kezdeni a Kazincbarcika kapusa (0-5).

A második félidőben ismét lehetőséget kapott a bajnokságban a Soroksárt, a Magyar Kupában a Ferencvárost erősítő 18 éves csatár, Gólik Benjámin. Ekkor már kevésbé volt olajozott a támadójáték, sőt egy alkalommal Dibusz Dénes bravúrjára volt szükség, hogy ne szépítsen a Kazincbarcika. 

A Ferencváros 5-0-ra győzött a Kazincbarcika vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjében, az elődöntőben majd az NB I-ben listavezető ETO FC-vel mérkőzik meg.

 

