FranciaországLyonszélsőbaloldal

Újabb gyanúsítottakat tartóztattak le a lyoni lincselés kapcsán

A rendőrség tájékoztatása szerint újabb két gyanúsítottat tartóztattak le Quentin Deranque meggyilkolásának ügyében. A lyoni, szélsőbaloldali aktivisták által elkövetett lincselés kapcsán eddig összesen 14 embert tartóztattak le, köztük egy baloldali képviselő asszisztensét is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 21:33
Fotó: GEORGIOS KOSTOMITSOPOULOS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Franciaország továbbra sem tért magához Quentin Deranque meggyilkolása óta, a rendőrség pedig újabb két gyanúsítottat vett őrizetbe. A lyoni lincslésnek összesen így már 14 gyanúsítottja van, akik közül az egyik Raphael Arnault, a baloldali La France Insoumise (LFI) párt képviselőjének parlamenti asszisztense – írja a Brussel Signal.

A lyoni tragédia kapcsán ismét letartóztattak két embert, az eset óta folyamatosak a tüntetések
A lyoni tragédia kapcsán ismét letartóztattak két embert, az eset óta folyamatosak a tüntetések 
Fotó: GEORGIOS KOSTOMITSOPOULOS / NurPhoto

Mint arról lapunk is beszámolt a 23 éves Quentin Deranque megpróbálta megvédeni a Némésis feminista kollektíva tagjait a szélsőbaloldali Rima Hassan európai parlamenti képviselő konferenciája elleni tüntetésen, amikor a szélsőbaloldali aktivisták meglincselték. 

Az eset óriási felháborodást váltott ki nemcsak Franciaországban, de a nemzetközi színtéren is. 

Az eset Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Emmnauel Macron francia elnök kapcsolatára is rányomta a bélyegét, miután Meloni megdöbbenésének adott hangot az eset kapcsán, valamint hangsúlyozta, hogy a támadás sebet ejtett egész Európán. Macron hivatala azonban figyelmeztette az olasz miniszterelnököt, hogy ne szóljon bele a francia belpolitikába. 

A rendőrség eközben nagy erőkkel nyomozott az elkövetők után, akik közül további kettőt sikerült azonosítani és őrizetbe venni. 

A hatóságok még február végén tartóztattak le 12 embert, akiknek a feltételezések szerint közük volt a lincseléshez. Ezek között volt Raphael Arnault, a baloldali La France Insoumise (LFI) párt képviselőjének parlamenti asszisztense is. A most letartóztatott két férfiról egyelőre nem adtak bővebb tájékoztatást a hatóságok, annyit azonban elárultak, hogy a jelenlegi adatok alapján mindenkit letartóztattak, akinek köze volt a gyilkossághoz. 

Állítólag azonban több gyanúsított is kapcsolatban állt a Jeune Garde-dal , egy baloldali csoporttal, amelyet Arnault alapított 2018-ban Lyonban, majd a belügyminisztérium oszlatta fel 2025-ben. Magát Arnault-t 2022-ben súlyos testi sértésért ítélték el.

Egy montpellier-i találkozón ugyanakkor Jean-Luc Mélenchon, az LFI vezetője tagadta, hogy bármilyen kapcsolat lenne pártja és a lincselést elkövető radikálisok között.

Borítókép: Tüntetők vonulnak a meggyilkolt Quentin Deranque képét tartva (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Egy választás, sokmillió remény a békére – ezt kínálja az Orbán-módszer

Odrobina Kristóf avatarja

Reményt, példát és bátorságot kapnának az emberek Európa-szerte, ha Magyarország talpon maradna a béke pártján.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu