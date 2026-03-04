Újabb gyanúsítottakat tartóztattak le a lyoni lincselés kapcsán

Franciaország továbbra sem tért magához Quentin Deranque meggyilkolása óta, a rendőrség pedig újabb két gyanúsítottat vett őrizetbe. A lyoni lincslésnek összesen így már 14 gyanúsítottja van, akik közül az egyik Raphael Arnault, a baloldali La France Insoumise (LFI) párt képviselőjének parlamenti asszisztense – írja a Brussel Signal.

A lyoni tragédia kapcsán ismét letartóztattak két embert, az eset óta folyamatosak a tüntetések

Fotó: GEORGIOS KOSTOMITSOPOULOS / NurPhoto

Mint arról lapunk is beszámolt a 23 éves Quentin Deranque megpróbálta megvédeni a Némésis feminista kollektíva tagjait a szélsőbaloldali Rima Hassan európai parlamenti képviselő konferenciája elleni tüntetésen, amikor a szélsőbaloldali aktivisták meglincselték.

Az eset óriási felháborodást váltott ki nemcsak Franciaországban, de a nemzetközi színtéren is.

Az eset Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Emmnauel Macron francia elnök kapcsolatára is rányomta a bélyegét, miután Meloni megdöbbenésének adott hangot az eset kapcsán, valamint hangsúlyozta, hogy a támadás sebet ejtett egész Európán. Macron hivatala azonban figyelmeztette az olasz miniszterelnököt, hogy ne szóljon bele a francia belpolitikába.