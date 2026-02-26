A Lyonban történt tragédia figyelmeztetés Európának

Egy haláleset Lyonban: meddig fajulhat a politikai gyűlölet? – teszi fel a kérdést a Szent István Intézet friss bejegyzésében. A tragédia okai és következményei az intézet szerint már jócskán túlnőttek Franciaországon és figyelmeztetésként szolgálnak egész Európa számára.

A tragédia óriási hullámokat vetett Franciaországban

Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP

Az elmúlt napok tragikus franciaországi eseménye ismét ráirányította a figyelmet arra, hová vezethet a politikai gyűlölet és az utcai radikalizmus. Quentin Deranque halála nem tekinthető pusztán francia belügynek, ugyanis annak üzenete jóval túlmutat Franciaországon, és az egész nyugati világ számára egy újabb intő jel

– fogalmazott bejegyzésében az intézet.

Mint arról lapunk is beszámolt, szélsőbaloldali aktivisták egy lyoni egyetemi rendezvényen – amelyen Rima Hassan radikális baloldali (The Left) európai parlamenti képviselő is részt vett – agyonvertek egy 23 éves jobboldali szimpatizáns diákot, Quentin Deranque-ot. A bevándorlásellenes Némésis-csoport szerint a fiatal matematikushallgató őket védte a baloldallal szemben szervezett demonstráción, amikor antifasiszta aktivisták rátámadtak.

A francia nyomozóhatóságok emberölés vádjával indítottak eljárást, és több mint tíz embert őrizetbe vettek az ügyben, köztük politikai körökhöz köthető személyeket is.

Az intézet bejegyzésében kiemelte, hogy Lyon már jó ideje kiemelt csatatérnek számított a politikai feszültségek és aktivistacsoportok közötti összecsapások szempontjából, Quentin Deranque halála azonban gyorsan túlnőtt egy egyszerű bűnügyi történeten. Franciaországban országos politikai vita robbant ki arról, hogy a radikalizálódó utcai aktivizmus milyen mértékben járul hozzá az erőszak normalizálódásához. Emmanuel Macron elnök nyugalomra szólított fel, hangsúlyozva: nincs helye politikai erőszaknak Franciaországban.