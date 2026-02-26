A Lyonban történt tragédia figyelmeztetés Európának

Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Habár Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta, hogy Franciaország belső ügyéről van szó, a Lyonban történtek figyelmeztetést jelentenek egész Európának. A Szent István Intézet szerint a tragédia megmutatta, hogy mi történik akkor, amikor a politikai gyűlölet utcai ellenségeskedéssé válik.

2026. 02. 26. 16:13
Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE Forrás: AFP
Egy haláleset Lyonban: meddig fajulhat a politikai gyűlölet? – teszi fel a kérdést a Szent István Intézet friss bejegyzésében. A tragédia okai és következményei az intézet szerint már jócskán túlnőttek Franciaországon és figyelmeztetésként szolgálnak egész Európa számára. 

Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP

Az elmúlt napok tragikus franciaországi eseménye ismét ráirányította a figyelmet arra, hová vezethet a politikai gyűlölet és az utcai radikalizmus. Quentin Deranque halála nem tekinthető pusztán francia belügynek, ugyanis annak üzenete jóval túlmutat Franciaországon, és az egész nyugati világ számára egy újabb intő jel

– fogalmazott bejegyzésében az intézet. 

Mint arról lapunk is beszámolt, szélsőbaloldali aktivisták egy lyoni egyetemi rendezvényen – amelyen Rima Hassan radikális baloldali (The Left) európai parlamenti képviselő is részt vett – agyonvertek egy 23 éves jobboldali szimpatizáns diákot, Quentin Deranque-ot. A bevándorlásellenes Némésis-csoport szerint a fiatal matematikushallgató őket védte a baloldallal szemben szervezett demonstráción, amikor antifasiszta aktivisták rátámadtak. 

A francia nyomozóhatóságok emberölés vádjával indítottak eljárást, és több mint tíz embert őrizetbe vettek az ügyben, köztük politikai körökhöz köthető személyeket is.

Az intézet bejegyzésében kiemelte, hogy Lyon már jó ideje kiemelt csatatérnek számított a politikai feszültségek és aktivistacsoportok közötti összecsapások szempontjából, Quentin Deranque halála azonban gyorsan túlnőtt egy egyszerű bűnügyi történeten. Franciaországban országos politikai vita robbant ki arról, hogy a radikalizálódó utcai aktivizmus milyen mértékben járul hozzá az erőszak normalizálódásához. Emmanuel Macron elnök nyugalomra szólított fel, hangsúlyozva: nincs helye politikai erőszaknak Franciaországban.

A tragédia nagy nyomás alá helyezte Jean-Luc Mélenchon-t és pártját, a La France Insoumise-t. Kritikusai azzal vádolják a politikust, hogy retorikája és bizonyos radikális antifasiszta csoportokkal fenntartott kapcsolatai (köztük az elkövető csoporttal is) olyan légkör kialakulásához járultak hozzá, amelyben az utcai konfrontáció egyre gyakoribbá válik. 

Mélenchon ugyan visszautasította a felelősséget, és politikai támadásnak nevezte a vádakat, ám a francia baloldalon belül is egyre többen követelik az egyértelmű elhatárolódást az erőszakos aktivizmustól.

A történet időközben nemzetközi visszhangot is kapott. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök mélyen megrázónak nevezte a támadást, és úgy fogalmazott, hogy az eset sebet ejtett Európán. Macron ezek után arra kérte Melonit, hogy ne kommentáljon olyan eseményeket, amelyek más országban történnek, és visszautasította az ország „belügyeibe” való állítólagos beavatkozást.

A történések azonban egyre nagyobb hullámokat vetnek, ugyanis Franciaországban több ezres megemlékezések és ellentüntetések zajlanak. Dominique de Villepin volt francia miniszterelnök pedig arra figyelmeztetett, hogy Franciaországot a saját »Charlie Kirk-pillanata« fenyegeti

– írja az intézet. 

Egyúttal emlékeztettek, hogy a különböző politikai oldalak és társadalmi csoportok egymást hibáztatják – de a következmény ugyanaz: egy fiatal ember meghalt. Az intézet szerint ez komoly felelősséget ró a francia politikai vezetésre, egyben intő jelként is szolgál Európa többi nemzete számára. 

Talán ez az ügy már nem is arról szól, melyik oldalnak van igaza. Hanem arról, hogy mi történik egy társadalommal akkor, amikor a politikai vita, a fokozódó társadalmi egyenlőtlenségek és a gyűlölet fokozatosan utcai ellenségeskedéssé válik. Amikor a politika már nem érvekről, hanem végső soron fizikai ellenségeskedésről szól, annak előbb-utóbb mindig emberélet az ára

– írta a szervezet bejegyzése zárásaként. 

Borítókép: Tüntetők vonulnak igazságot követelve Quentin Deranque halálának az ügyében (Fotó: AFP)

