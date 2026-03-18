szalay - bobrovniczky kristófukrajnabrüsszel

Komoly erők fogtak össze Magyarország ellen

Nagyon komoly erők dolgoznak az erős és stabil magyar kormány leváltásán, miközben a következő négy év sorsfordító kérdéseiben csak olyan kabinet tud felelősen dönteni, amely kiáll Magyarország szuverenitása, biztonsága és a béke mellett – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf Jászberényben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 22:57
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyon komoly erők fogtak össze Magyarország szuverenitása ellen és az erős, stabil magyar kormány leváltása érdekében – mondta a honvédelmi miniszter Jászberényben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kormánypártok országjárásának jászberényi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt: az a kabinet, amelyet a mostani választásokon meg fognak bízni a polgárok,

a következő négy évben sorsfordító kérdésekben kell, hogy állást foglaljon.

Hozzátette, hogy olyan kormányra van szükségük a magyaroknak, amely egyrészt szándékában tisztán, helyesen és egyértelműen az ország érdekei, szuverenitása, energiabiztonsága, katonai biztonsága mellett áll, és kiáll a béke, valamint a háborúból kimaradás mellett.

Hiszen nem elég akarni, nem elég szépeket mondani a békéről és a gazdasági prosperitásról, hanem

meg kell lennie annak az erőnek, annak az elszánásnak, annak a tapasztalatnak és tudásnak, amely az Orbán Viktor vezette kormányban megvan, és amely Magyarországon jelenleg sehol másutt nincsen meg

– jelentette ki a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott, most arról beszélünk, hogy Brüsszel régi vágyának, amely már a migráns időszakban elkezdődött, amikor Magyarország előre megmondta, hogy illegális bevándorlók özöne fogja elárasztani Európát, ami megváltoztatja a kontinens egész karakterét, a kormány ellen tudott állni. Hozzáfűzte:

most itt van a háború kérdése is, amelyben Brüsszel egyértelműen Ukrajna pártjára állt, alázatosan követi és támogatja Ukrajna azon szándékát, hogy mindenkit bevonjon a konfliktusba.

A tárcavezető azt mondta, az ukránoknak joguk, hogy védjék az országukat, és ebben az ő érdekük, hogy minél többen álljanak mellettük, minél többen támogassák őket pénzzel, fegyverrel, katonával,

de ez nem a magyarok érdeke.

Kijev pedig Brüsszellel összefogva abban érdekelt, hogy Magyarország megváltoztassa politikai álláspontját, és csatlakozzon ahhoz, amit a többi európai állam csinál. Ezért kormányváltásra készül, ezért mozgatja meg minden erejét és befolyását, hogy a jelenlegi magyar, nemzeti alapon álló kabinet a most következő választásokon megbukjon, és egy Tisza nevű politikai kísérlet kerüljön hatalomra, amely mindent meg fog tenni, amit elvárnak tőle – figyelmeztetett a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, „látjuk, hogy összefújt a szél mindent az elmúlt évtizedekből, látjuk, hogy megjelent a globális tőke képviselője, a Shell képviselője, aki a legmagasabb pozícióban van a Tisza Pártban, látjuk azt, hogy a sorosista NGO-hálózat kiemelt amerikai lobbistája szintén a legmagasabb pozícióban van”.

Ezt a munkát pedig kívülről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és országa egy összehangolt cselekvéssorozattal támogatja.

– Ez olyan hadművelet, amit nem fegyverrel vívnak, hanem összetett módon, részben kommunikációval, részben titkosszolgálati eszközökkel, részben pedig konkrét döntésekkel – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A tárcavezető emlékeztetett:

nap mint nap láthatjuk a sajtóban azokat a megnyilvánulásokat, amelyek immáron a magyar miniszterelnök személyét és családjának tagjait fenyegetik.

Hozzáfűzte, hogy a titkosszolgálati beavatkozásra is számtalan példa és alkalom adódott, a konkrét cselekvésekre és döntésekre pedig nem kell annál több példa, mint hogy elzárták és zárva tartják a Barátság kőolajvezetéket.

Egy olyan ország teszi ezt egyébként, amelyik felrobbantotta az Északi Áramlat vezetéket, és nem is leplezi, hogy a műszaki képesség meglenne az olajvezeték működésének fenntartásához, de a politikai szándék hiányzik

 – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Választás 2026

Olajblokád után nyakunkon a Facebook-blokád + videó

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhősök tere

Kiszámolták…

Bayer Zsolt avatarja

Szakértők kiszámolták, hogy mekkora marha Szabó Andrea szociológus és „szakértői” csapata.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
