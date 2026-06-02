Sztrájk bénítja a főváros metróhálózatát

A londoni metróvezetők egy részének részvételével 24 órás sztrájk kezdődött, ami jelentős fennakadásokat okoz a brit főváros közlekedésében. A leállás miatt több metróvonalon csak korlátozott szolgáltatás érhető el, egyes szakaszokon pedig teljesen megszűnt a közlekedés.

Forrás: The Guardian2026. 06. 02. 10:48
Metrósztrájk Londonban Fotó: Xavier Duvot Forrás: Hans Lucas/AFP
A  tájékoztatás szerint több vonalon is súlyos késések alakultak ki. Egyes szakaszokon, például a Circle, a Waterloo & City, valamint a Metropolitan és Central vonalak bizonyos részein teljesen leállt a forgalom.

A közlekedési vállalat arra kérte az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak, mivel a szolgáltatás csak részlegesen működik. A felszíni közlekedés ugyan továbbra is üzemel, de a megnövekedett forgalom miatt a buszok is jelentős lassulással közlekednek.

 

Sztrájk: a munkarend átalakítása az ok

A sztrájk hátterében a vasúti és közlekedési dolgozókat képviselő RMT szakszervezet áll, amely szerint a munkáltató nem adott megfelelő garanciákat a dolgozók aggályaira a munkarend átalakításával kapcsolatban. A szakszervezet a tervezett négynapos munkahét kapcsán a túlterheltség, a műszakok hossza és a biztonsági kockázatok miatt emelt kifogást.

A vállalat ezzel szemben hangsúlyozta: a négynapos munkahét bevezetése önkéntes alapon történne, és célja a munkavállalók életminőségének javítása. Szerintük azok a sofőrök, akik nem kívánnak élni az új rendszerrel, továbbra is a hagyományos, ötnapos munkarendben dolgozhatnak.

LONDON, UNITED KINGDOM - APRIL 23: People ride a bicycle as underground workers went on strike over a dispute regarding pay and working conditions in London, United Kingdom on April 23, 2026. Strike by London Underground drivers is set to cause widespread disruption across the UK capital over four days, after last-minute talks failed to take place. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Emberek bicikliznek, miközben a metróvezetők sztrájkolnak Londonban. Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim

A sztrájk következményeit a gazdaság is érzi. Egyes vállalkozások már a munkabeszüntetés bejelentése után lemondásokról és csökkenő forgalomról számoltak be, különösen azok, amelyek a belvárosi személyes jelenlétre építenek. A felek ugyan a brit munkaügyi egyeztető szolgálatnál tárgyalásokat folytattak, de nem sikerült megállapodásra jutniuk.

A sztrájk folytatása további fennakadásokat vetít előre, a következő munkabeszüntetést csütörtökre jelentették be.

 

Borítókép: Metrósztrájk Londonban (Fotó: Hans Lucas/AFP/Xavier Duvot) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
