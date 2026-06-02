Sztrájk bénítja a főváros metróhálózatát

A tájékoztatás szerint több vonalon is súlyos késések alakultak ki. Egyes szakaszokon, például a Circle, a Waterloo & City, valamint a Metropolitan és Central vonalak bizonyos részein teljesen leállt a forgalom.

A közlekedési vállalat arra kérte az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak, mivel a szolgáltatás csak részlegesen működik. A felszíni közlekedés ugyan továbbra is üzemel, de a megnövekedett forgalom miatt a buszok is jelentős lassulással közlekednek.

Sztrájk: a munkarend átalakítása az ok

A sztrájk hátterében a vasúti és közlekedési dolgozókat képviselő RMT szakszervezet áll, amely szerint a munkáltató nem adott megfelelő garanciákat a dolgozók aggályaira a munkarend átalakításával kapcsolatban. A szakszervezet a tervezett négynapos munkahét kapcsán a túlterheltség, a műszakok hossza és a biztonsági kockázatok miatt emelt kifogást.

A vállalat ezzel szemben hangsúlyozta: a négynapos munkahét bevezetése önkéntes alapon történne, és célja a munkavállalók életminőségének javítása. Szerintük azok a sofőrök, akik nem kívánnak élni az új rendszerrel, továbbra is a hagyományos, ötnapos munkarendben dolgozhatnak.

Emberek bicikliznek, miközben a metróvezetők sztrájkolnak Londonban. Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim

A sztrájk következményeit a gazdaság is érzi. Egyes vállalkozások már a munkabeszüntetés bejelentése után lemondásokról és csökkenő forgalomról számoltak be, különösen azok, amelyek a belvárosi személyes jelenlétre építenek. A felek ugyan a brit munkaügyi egyeztető szolgálatnál tárgyalásokat folytattak, de nem sikerült megállapodásra jutniuk.

A sztrájk folytatása további fennakadásokat vetít előre, a következő munkabeszüntetést csütörtökre jelentették be.