Rendkívüli

Sulyok Tamás: Fenyegetéseken nem alapulhat demokrácia, nincs helye a lemondásomnak

Rendkívüli

Bűnügyi akció zajlik az óbudai korrupciós ügyben, több önkormányzathoz is kiszállt az ügyészség

kiss lászlópolgármesterközponti nyomozó főügyészségönkormányzat

Bűnügyi akció zajlik az óbudai korrupciós ügyben, több önkormányzathoz is kiszállt az ügyészség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Több embert is őrizetbe vett kedden a nyomozó ügyészség az óbudai korrupciós ügyben, és számos önkormányzathoz kiszállt a hatóság. Ez az a kenőpénzes botrány, aminek Kiss László is az érintettje. A III. kerületi polgármestert több mint egy évvel ezelőtt vesztegetéssel gyanúsították meg. Az eljárás során többen is beszélni kezdtek, feltételezhetően ez az alapja a mostani összehangolt akciónak is.

Pámer Dávid
2026. 06. 02. 11:20
Forrás: Hír TV
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első gyanúsítottakat (köztük D. Róbertet és F. Lászlót) 2024 márciusában fogták el, majd nem sokkal később Kiss Lászlóból és Czeglédyből is gyanúsított lett. Mindketten hónapokig voltak letartóztatásban. Kiss azóta újra vezeti a kerületet, nem mondott le. Az eljárásnak jelenleg tizennyolc érintettje van.

 

Többen is terhelő vallomást tettek

Kiss Lászlóra többen is terhelő vallomást tettek, egyikük az a koronatanú, aki az egész eljárást elindította, és akinek vallomásából már lapunk is közölt részleteket. Az illető önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. A férfi azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót  „főnöknek“ nevezték az ügy szereplői, akik hangsúlyozták, hogy a polgármesternek „megy a pénz”. 

 

Beszélni kezdtek a gyanúsítottak

Később Kiss régi barátja, F. László is megtört, ő is vallott a polgármester ellen. Az ügyvéd többek között elmondta, hogy a különböző megbízásokból „vissza kellett osztani a rendszernek”, ami alatt ő Kiss Lászlót és Czeglédy Gergelyt értette. Rajtuk kívül elkezdett beszélni egy másik érintett, D. Róbert is. A férfi elismerte, hogy ő is részese volt annak a korrupciós rendszernek, amelyben kenőpénzeket kellett visszaosztani Kiss Lászlónak és egykori alpolgármesterének. A mostani akció is feltételezhetően annak köszönhető, hogy az ügy érintettje közül többen beszélni kezdtek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekarany

Új szakma van kibontakozóban

Bayer Zsolt avatarja

Minden körülmények között aranynak kell nevezni a budit, akkor is, ha valójában műanyagról vagy rézről van szó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.