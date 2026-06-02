Bűnügyi akció zajlik az óbudai korrupciós ügyben, több önkormányzathoz is kiszállt az ügyészség

Az első gyanúsítottakat (köztük D. Róbertet és F. Lászlót) 2024 márciusában fogták el, majd nem sokkal később Kiss Lászlóból és Czeglédyből is gyanúsított lett. Mindketten hónapokig voltak letartóztatásban. Kiss azóta újra vezeti a kerületet, nem mondott le. Az eljárásnak jelenleg tizennyolc érintettje van.

Többen is terhelő vallomást tettek

Kiss Lászlóra többen is terhelő vallomást tettek, egyikük az a koronatanú, aki az egész eljárást elindította, és akinek vallomásából már lapunk is közölt részleteket. Az illető önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. A férfi azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek“ nevezték az ügy szereplői, akik hangsúlyozták, hogy a polgármesternek „megy a pénz”.

Beszélni kezdtek a gyanúsítottak

Később Kiss régi barátja, F. László is megtört, ő is vallott a polgármester ellen. Az ügyvéd többek között elmondta, hogy a különböző megbízásokból „vissza kellett osztani a rendszernek”, ami alatt ő Kiss Lászlót és Czeglédy Gergelyt értette. Rajtuk kívül elkezdett beszélni egy másik érintett, D. Róbert is. A férfi elismerte, hogy ő is részese volt annak a korrupciós rendszernek, amelyben kenőpénzeket kellett visszaosztani Kiss Lászlónak és egykori alpolgármesterének. A mostani akció is feltételezhetően annak köszönhető, hogy az ügy érintettje közül többen beszélni kezdtek.