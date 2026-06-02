Riasztó adatok Ausztriából: a nemi erőszakkal gyanúsítottak közel fele külföldi állampolgár

A külföldi gyanúsítottak között a legnagyobb csoportot a szíriai és az afgán állampolgárok alkották. A nyilvántartás szerint 101 szíriai és 53 afgán állampolgár szerepelt a gyanúsítottak között. A statisztika ugyanakkor az állampolgárságot rögzíti, a tartózkodási jogcímre nem tér ki.

Nemi erőszak: az áldozatok egyharmada kiskorú

Különösen aggasztóak az áldozatokra vonatkozó adatok. A tavaly regisztrált 1275 nemi erőszakos eset közül 423-ban kiskorú volt a sértett, vagyis az áldozatok egyharmada gyermek vagy fiatalkorú. A hatósági adatok szerint az elmúlt hat évben csaknem háromezer olyan ügyet regisztráltak, amelyben kiskorú személy vált ilyen jellegű bűncselekmény áldozatává.

Christian Lausch szerint a számok komoly társadalmi problémára világítanak rá. Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, hogy elfogadhatatlan, hogy ilyen magas a gyermekkorú sértettek aránya, és a jelenségre a politikának is határozott válaszokat kell adnia.

A statisztikákból az is kiderül, hogy 2025-ben 66 migráns szerepelt a nemi erőszakkal gyanúsított személyek között. A belügyminisztérium ugyanakkor jelezte: a rendőrségi adatbázis nem tartalmaz részletes bontást arról, hogy a külföldi gyanúsítottak közül hánynak van menekültstátusa vagy más védelmi jogállása.

A büntetőeljárások eredményességéről szóló igazságügyi adatok szerint 2020 és 2025 között 1707 vádemelés történt nemi erőszak miatt. Ezek közül 751 eset végződött elmarasztaló ítélettel, ami mintegy 44 százalékos arányt jelent. Az eljárások átlagos időtartama két-két és fél év volt.

Az illetékes minisztériumok több kérdésre – például az elkövetők tartózkodási státusára vagy az egyes ügyek részletes körülményeire vonatkozóan – nem szolgáltattak adatokat, részben azzal indokolva ezt, hogy az ilyen információk összegyűjtése aránytalan adminisztratív terhet jelentene.