Irapuato rejtélye: Dajka László szerint pörkölttel vertük a világot, nem érti, miért változtattunk
Négy évtized elteltével sincs egyértelmű magyarázat arra, hogyan kaphatott ki hat góllal a Szovjetuniótól a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnokság nyitányán Mexikóban. Az irapuatói rémálom, a 0-6 még mindig kísérti a játékosokat. A csapatkapitány, Nagy Antal tartja a könnyűdrogos elméletét, szerinte az italukba kevertek valamit, amitől fáradtak voltak. A támadó, Dajka László a már elhunyt Mezey György szövetségi kapitány és stábja azon lépését kérdőjelezi meg, hogy megváltoztatták a csapat addig bevált felkészülési és étkezési módszerét.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!