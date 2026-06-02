Rendkívüli

Magyar Péter Berlinben bejelentette: kész a jövő héten tárgyalni Zelenszkijjel + videó

munkamunkaerőpiackülföldi munkavállalás

Ki akar külföldre menni dolgozni - friss adatok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Bár tízből nyolc magyar alapvetően elégedett jelenlegi munkájával, a külföldi munkavállalás lehetősége továbbra is sokakat foglalkoztat – különösen a fiatalokat és a budapestieket. Tavalyhoz képest azonban csökkent azok aránya, akik nyitottak lennének a külföldi munkavállalásra. – derül ki a Profession.hu friss, reprezentatív kutatásából.

Magyar Nemzet
2026. 06. 02. 13:40
Fotó: Székelyhidi Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Milyen segítséget várnak?

Azok számára, akik nyitottak lennének a külföldi munkára, de még soha nem dolgoztak más országban, jelentős könnyebbséget jelentene, ha a munkáltató segítené ezt a folyamatot. Közel háromnegyedük (73 százalék) számára a lakhatási támogatás lenne a legnagyobb segítség, tízből hat válaszadó nyilatkozta, hogy fontos lenne a vízum- és munkavállalási ügyintézés támogatása (60 százalék), és közel ennyien emelték ki a nyelvtanulási lehetőségek és képzések biztosítását is (57 százalék). Az eredmények alapján a külföldi munkavállalás iránt nyitottak számára nem elsősorban maga a munkavégzés jelent akadályt, hanem a költözéssel és letelepedéssel járó gyakorlati nehézségek: a válaszadók fele szerint kiemelten fontos lenne a megfelelő betanulási program biztosítása a letelepedést követően.

Ritkán romlanak a kapcsolatok

Az országon kívüli munkatapasztalattal nem rendelkezők 41 százalékának dolgozik családtagja, közeli barátja vagy ismerőse külföldön, közülük tízből hat válaszadó számára viszont ez nincs ösztönző hatással arra, hogy ő maga is kövesse őket.

A költöző ismerősökhöz inkább pozitív érzések társulnak: a válaszadók 56 százaléka örül, míg 17 százalékuk akár csatlakozna is a hozzátartozójához. Ugyanakkor megjelenhetnek negatív érzelmek is ezzel kapcsolatban: 21 százalék szomorúságot, 9 százalék irigységet, 6 százalék pedig sajnálatot érez.

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a külföldi munkavállalás továbbra is reális alternatívaként jelenik meg a magyar munkavállalók jelentős része számára, ugyanakkor a tavalyi évhez képest mérséklődött az erre való nyitottság. A döntést leginkább az élethelyzet, a családi kötődések és a gyakorlati akadályok befolyásolják.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekarany

Új szakma van kibontakozóban

Bayer Zsolt avatarja

Minden körülmények között aranynak kell nevezni a budit, akkor is, ha valójában műanyagról vagy rézről van szó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.