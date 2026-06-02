Ki akar külföldre menni dolgozni - friss adatok

Milyen segítséget várnak?

Azok számára, akik nyitottak lennének a külföldi munkára, de még soha nem dolgoztak más országban, jelentős könnyebbséget jelentene, ha a munkáltató segítené ezt a folyamatot. Közel háromnegyedük (73 százalék) számára a lakhatási támogatás lenne a legnagyobb segítség, tízből hat válaszadó nyilatkozta, hogy fontos lenne a vízum- és munkavállalási ügyintézés támogatása (60 százalék), és közel ennyien emelték ki a nyelvtanulási lehetőségek és képzések biztosítását is (57 százalék). Az eredmények alapján a külföldi munkavállalás iránt nyitottak számára nem elsősorban maga a munkavégzés jelent akadályt, hanem a költözéssel és letelepedéssel járó gyakorlati nehézségek: a válaszadók fele szerint kiemelten fontos lenne a megfelelő betanulási program biztosítása a letelepedést követően.

Ritkán romlanak a kapcsolatok

Az országon kívüli munkatapasztalattal nem rendelkezők 41 százalékának dolgozik családtagja, közeli barátja vagy ismerőse külföldön, közülük tízből hat válaszadó számára viszont ez nincs ösztönző hatással arra, hogy ő maga is kövesse őket.

A költöző ismerősökhöz inkább pozitív érzések társulnak: a válaszadók 56 százaléka örül, míg 17 százalékuk akár csatlakozna is a hozzátartozójához. Ugyanakkor megjelenhetnek negatív érzelmek is ezzel kapcsolatban: 21 százalék szomorúságot, 9 százalék irigységet, 6 százalék pedig sajnálatot érez.

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a külföldi munkavállalás továbbra is reális alternatívaként jelenik meg a magyar munkavállalók jelentős része számára, ugyanakkor a tavalyi évhez képest mérséklődött az erre való nyitottság. A döntést leginkább az élethelyzet, a családi kötődések és a gyakorlati akadályok befolyásolják.