Az óvodás gyermekek között hajtott át a fehér suzukis Vas vármegyében, nagyon fontos dolgot kér a polgármester

Néhány másodpercen múlhatott volna egy gyermek élete vagy egészsége
– fogalmaz a település vezetője. A bejegyzésben arra kért minden közlekedőt, hogy a faluban, különösen ott, ahol gyermekek tartózkodnak vagy közlekednek, fokozott figyelemmel, a sebességhatárokat betartva vezessen. „Egyetlen sietség sem ér annyit, hogy gyermekek biztonságát veszélyeztessük.
Vigyázzunk egymásra, és vigyázzunk a gyermekeinkre!” – kérte.
Nagy Róbert beszámolt arról is, hogy vannak adatok az elkövetőről, akit próbálnak megtalálni, és elvenni a kedvét attól, hogy hasonló cselekedeteket elkövessen.
