Rendkívüli

A Tisza-kormány már be is állt a brüsszeli sorba: nincs több vétó Ukrajna uniós csatlakozásában

hírszerző szolgálatkémkedésOroszországFSZB

Az FSZB kémkedéssel vádolja a nyugati hírszerző szolgálatokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Moszkva szerint nyugati titkosszolgálatok és amerikai technológiai óriáscégek együttműködtek magasrangú orosz állami vezetők lehallgatásában. Az FSZB közleménye szerint a célpontok telefonjait olyan szoftverekkel fertőzték meg, amelyek a beszélgetések lehallgatása mellett a kamerákhoz és a helyadatokhoz is teljes hozzáférést biztosítottak. A vád szerint a külföldi kémügynökségek így próbálták megspórolni a méregdrága informátorok beszervezését.

Magyar Nemzet
2026. 06. 02. 14:51
Vlagyimir Putyin orosz elnök és az FSZB egy vezetője egy jogi szakértővel egyeztettek Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rejtett hozzáférésen keresztül ráláttak az üzenetváltások tartalmára, a telefonbeszélgetéseket és a telefon környezetét le tudták hallgatni, valamint a földrajzi helyzetre és a kontaktokra vonatkozó adatok gyűjtését is elvégezték

– áll az FSZB közleményben. Az orosz tájékoztatás szerint egy többrétegű műveletről van szó, amely több ország részvételét feltételezi, ugyanakkor olyan közvetítők nélkül, mint például civil szervezetek (NGO). A vád szerint az okostelefonokról származó információkat az amerikai technológiai cégek segítségével szerezték meg. 

A nyugati hírszerző szolgálatok úgy vélhették, hogy egyszerűbb és olcsóbb lesz számukra tömegesen feltörni a mobiltelefonokat, mintsem drága informátorokat toborozniuk

– tette hozzá az orosz közlemény. Arra is felhívták a figyelmet, hogy azok a személyek, akiket megfigyelés alatt tartottak, rendszeresen szerepelnek az Egyesült Államok és az EU szankciós listáin és az ügy miatt büntetőeljárást indítottak.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és az FSZB egy vezetője egy jogi szakértővel egyeztettek (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekarany

Új szakma van kibontakozóban

Bayer Zsolt avatarja

Minden körülmények között aranynak kell nevezni a budit, akkor is, ha valójában műanyagról vagy rézről van szó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu