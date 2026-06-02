A Tisza-kormány már be is állt a brüsszeli sorba: nincs több vétó Ukrajna uniós csatlakozásában

Kiderült, milyen állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje

Válaszolt a kérdéseinkre a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház.

2026. 06. 02. 15:02
A tegnapi székesfehérvári házomlás sérültjének állapota válságos, jelenleg a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon kezeljük. 

A Magyar Nemzet folyamatosan nyomon követte a székesfehérvári Cerbona gyár területén történt eseményeket. A helyszínen délelőtt tíz óra magasságában súlyos baleset történt, egy bontás alatt álló épület összeomlott, a bent tartózkodó ember pedig a romok alatt rekedt. A sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött, amint sikerült elérniük hozzá a kutató-mentőknek. Az OMSZ Hunor mentőcsapatnak a törmelék között kúszva sikerült elérni a romok alá szorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak. 

A férfit este fél hat környékén hozták ki az összedőlt épület alól, ekkor azonnali újraélesztésre volt szükség. A mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban vitték kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji, belső sérüléseket szenvedett.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
