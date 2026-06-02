Kiderült, milyen állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje

A tegnapi székesfehérvári házomlás sérültjének állapota válságos, jelenleg a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon kezeljük.

A Magyar Nemzet folyamatosan nyomon követte a székesfehérvári Cerbona gyár területén történt eseményeket. A helyszínen délelőtt tíz óra magasságában súlyos baleset történt, egy bontás alatt álló épület összeomlott, a bent tartózkodó ember pedig a romok alatt rekedt. A sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött, amint sikerült elérniük hozzá a kutató-mentőknek. Az OMSZ Hunor mentőcsapatnak a törmelék között kúszva sikerült elérni a romok alá szorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak.