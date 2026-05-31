BL-döntőDeclan RicePSGPuskás arénaBudapestArsenal

Az Arsenal angol sztárja, aki provokálta a magyarokat, most elájult Budapesttől

Szimpatikus vesztesként nyilatkozott Declan Rice a budapesti Bajnokok Ligája-döntő után. A PSG ellen tizenegyespárbajban veszítő Arsenal angol sztárja szerint Budapest és a Puskás Aréna csodálatos hely, és azt is megemlítette, hogy nem először járt itt. Ha már szóba hozta: az első alkalom egy botrányról maradt emlékezetes, ami során Rice provokálta a dühös magyarokat.

2026. 05. 31. 9:20
Declan Rice, a PSG ellen vesztes Arsenal sztárja a Bajnokok Ligája-döntő után felidézte, hogy nem először járt a Puskás Arénában Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Declan Rice 2021-ben, amikor provokálta a magyarokat a Puskás Arénában
Declan Rice 2021-ben, amikor provokálta a magyarokat a Puskás Arénában (Fotó: wionews.com)

A botrányban a meccsen gólt szerző Rice is főszereplő volt, aki provokálta az amúgy is dühös magyar szurkolókat, hiszen felvette a Sterling felé dobott poharat, és úgy tett, mintha inna belőle, majd a kezeit széttárva az őrjöngő magyar drukkerek elé állt. Akkor Rice nem mondott ilyen szépeket Budapestről, de jó, hogy most más élményeket szerzett.

Rice mellett a PSG BL-győztese, Joao Neves is nyilatkozott videónkban:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
