Pénzért intézte a katonai felmentéseket, őrizetbe vették az ukrán ügyvédnőt

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyomozói lecsaptak egy ügyvédnőre, aki a gyanú szerint több mint tízezer dollárért árult leszerelési papírokat. A nő akár nyolc év börtönbüntetést is kaphat.

2026. 05. 31. 7:40
Az SZBU nyomozói egy bűntény helyszínén Fotó: ANATOLII STEPANOV Forrás: AFP
A kenőpénzt az ügyvédnő a feltételezett bűntársaival osztotta volna meg, erre azonban már nem kerül sor. Az SZBU emberei ugyanis elkezdték megfigyelni és bebizonyosodott, hogy a jogász 2025 júniusa és 2026 májusa között összesen 39 ezer hrivnyát és csaknem 8 ezer eurót vett át az ügyfeleitől. A hatóságok végül május elején, egy kétezer eurós részlet átvétele közben csaptak le rá.

Ha a bíróság bűnösnek találja, akár nyolc év börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra is ítélhetik.

A hasonló esetek feltehetően nem ritkák, miután Ukrajnában eddig is folyamatosan zajlottak az erőszakos mozgósítások, a toborzók pedig sokszor még a legális felmentést és a nyilvánvaló egészségügyi problémákat sem veszik figyelembe a kvóta teljesítése érdekében. A mozgósítás elkerülésében reménykedő civilek gyakran jelentős összegeket is hajlandók kifizetni a szükséges dokumentumokért, amit egyesek megpróbálnak kihasználni.

Borítókép: Az SZBU nyomozói egy bűntény helyszínén (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
