Borítókép: Súlyos buszbaleset Pécs mellett (Fotó: Sándor Judit)
A pécsi buszbaleset egyik sérültjét még kórházban ápolják
Még egy gyermeket ápolnak kórházban a pécsi buszbaleset sérültjei közül. A 14 éves lányt combcsonttöréssel operálták, a balesetet szenvedett többi fiatalt hazaengedték. A sportolókat szállító busz szombaton kora reggel Budapestre tartott, amikor a sofőr rosszul lett és egy fának ütközött
