Meghalt Jamie Lee Curtis nővére, a hollywoodi sztár magyarul búcsúzott el tőle

Meghalt Kelly Lee Curtis, Jamie Lee Curtis idősebb nővére. A világhírű színésznő az Instagramon közzétett személyes hangvételű bejegyzésben búcsúzott testvérétől, akit első barátjának és egész életén át tartó bizalmasának nevezett.

2026. 05. 31. 8:29
Kelly Lee Curtis Forrás: Instagram
Ő volt az első barátom és egész életemben a bizalmasom

 – fogalmazott a hollywoodi sztár, aki szerint nővére nemcsak rendkívüli szépség volt, hanem tehetséges színésznő is.

A bejegyzésben Jamie Lee Curtis felidézte, hogy Kelly rajongott a természetért, a zenéért, az utazásért, a családjáért, valamint büszke volt dán gyökereire és magyar zsidó származására is. Nővére emellett elkötelezett amerikai hazafiként tekintett magára.

Szeretetteljes nagylelkűségére, határozott véleményére, végtelen kíváncsiságára és egyedi stílusára emlékezünk majd

 – írta a színésznő, aki külön megemlékezett Kelly legendás karácsonyi süteményeiről is. A család körében ezért kapta az „Auntie Cookie”, vagyis „Cookie néni” becenevet.

Jamie Lee Curtis azt is elárulta, hogy nővére minden levelét és búcsúját egy magyar kifejezéssel zárta.

– Kelly mindig egy magyar áldással búcsúzott: „Isten veled” – írta.

A színésznő megható sorokkal zárta bejegyzését:

Isten veled, a Nap és a Hold testvére, az én Taiom. Találkozunk még valahol az út végén.

Kelly Lee Curtis szintén a színészi pályát választotta, de jóval visszafogottabb nyilvánosság mellett élt, mint Oscar-díjas húga. Halálhíre után Jamie Lee Curtis bejegyzése alatt rajongók és pályatársak ezrei fejezték ki együttérzésüket.

 

 

Borítókép: Kelly Lee Curtis (Fotó: Instagram)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
