Meghalt Jamie Lee Curtis nővére, a hollywoodi sztár magyarul búcsúzott el tőle

Ő volt az első barátom és egész életemben a bizalmasom
– fogalmazott a hollywoodi sztár, aki szerint nővére nemcsak rendkívüli szépség volt, hanem tehetséges színésznő is.
A bejegyzésben Jamie Lee Curtis felidézte, hogy Kelly rajongott a természetért, a zenéért, az utazásért, a családjáért, valamint büszke volt dán gyökereire és magyar zsidó származására is. Nővére emellett elkötelezett amerikai hazafiként tekintett magára.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!