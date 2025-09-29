  • Magyar Nemzet
  • Tony Curtis tizenöt éve hagyott itt bennünket, haláláig büszke volt magyar gyökereire
Tony Curtis tizenöt éve hagyott itt bennünket, haláláig büszke volt magyar gyökereire

Tizenöt éve, 2010. szeptember 29-én hunyt el Tony Curtis, a Van, aki forrón szereti felejthetetlen főszereplője, Hollywood egyik legnagyobb sármőrje. A száz éve született színész emlékét a hétvégén zárult Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál is őrizte, amelyet édesapja szülővárosa, Mátészalka és a Magyar Hollywood Tanács szervezett – idén egyik unokája is elfogadta a meghívást, első alkalommal járva Magyarországon.

Munkatársunktól
2025. 09. 29. 5:20
Tizenöt éve hunyt el Tony Curtis. Forrás: Red
Tony Curtis 1925. június 3-án látta meg a napvilágot New York Bronx negyedében Bernard Schwartz néven. Apja, Schwartz Manó – később Emanuel néven ismert – Mátészalkáról, édesanyja, Klein Ilona a mai Szlovákia területén fekvő Nagymihályról származott. A szülők jobb élet reményében vándoroltak ki Amerikába, de fiatal éveikben szegénység és nélkülözés kísérte a család életét. Curtis később mindig büszkén vallott magyar zsidó származásáról, és többször visszatért Magyarországra: járt Mátészalkán is, ahol személyes tárgyaiból kiállítást rendeztek, sőt alapítványt hozott létre édesapja emlékére.

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválon idén is különleges alkotásokat tekinthetett meg a közönség. Forrás: Facebook

Tony Curtis meghódítja Hollywoodot

Curtis a második világháborús katonai szolgálat után kezdett színészetet tanulni. 1948-ban szerződött Hollywoodba, ahol a Casablanca rendezője, Kertész Mihály iránti tiszteletből először James Curtis néven próbálkozott, majd Anthony Curtis, végül Tony Curtis néven vált világszerte ismertté. Korai éveiben főleg kalandfilmek jóképű hőseként szerepelt, de az igazi áttörést drámai tehetsége hozta. 

A Megbilincseltek (1958) című filmben Sidney Poitier partnereként nyújtott alakításáért Oscar- és Golden Globe-jelölést is kapott. Egy évvel később pedig jött az igazi diadal: Billy Wilder Van, aki forrón szereti című klasszikusa Marilyn Monroe és Jack Lemmon oldalán.

 A film a vígjáték műfajának csúcsa lett, Curtis pedig végleg beírta magát a filmtörténetbe. Később a Bostoni fojtogató (1968) mutatta meg sötétebb, drámai oldalát, amely újabb Golden Globe-jelölést hozott számára. Curtis televízióban is sikert aratott: Roger Moore-ral a Minden lében két kanál című sorozatban láthatták a nézők világszerte, így Magyarországon is.

A hollywoodi sztár hatszor nősült, hat gyermek édesapja volt – köztük Jamie Lee Curtis, aki saját jogán vált világhírű színésznővé, és végül két éve az aranyszobrot is hazavitte a Minden, mindenhol, mindenkor című filmben nyújtott alakításáért, idén pedig a Nem férek a bőrödbe folytatásában nevettette meg sikerrel a közönséget.

Curtis 1960-ban csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán, 1996-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. Magyarországhoz fűződő kötődését szimbolizálja a Dohány utcai zsinagóga kertjében álló Emánuel-fa is, amely a holokauszt magyar áldozatainak emlékére készült, és amelyhez Curtis alapítványa nyújtott támogatást.

Tony Curtis 2010. szeptember 29-én szívrohamban hunyt el Las Vegas melletti otthonában, 85 éves korában. Emlékét ma is ápolják: a Magyar Hollywood Tanács 2018-ban róla elnevezett díjat alapított, és immár második alkalommal rendezték meg a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált Mátészalkán. 

Az idei rendezvény különleges fényt kapott, hiszen a színész egyik unokája először járt Magyarországon, ahol személyesen tapasztalhatta meg, milyen tisztelettel és szeretettel őrzik a magyar gyökerekkel rendelkező hollywoodi legenda emlékét.

Tony Curtis egyszer úgy fogalmazott: „Alapvető életfelfogásom a humor, képtelen vagyok haraggal vagy komolysággal szemlélni az életet.” Mosolya és filmszerepei azonban örökre velünk maradnak – ahogy a magyar közönség büszkesége is, hogy a világ egyik legnagyobb filmcsillaga Mátészalkáról indult családi gyökerekkel hódította meg Hollywoodot.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

