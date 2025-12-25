Az orra előtt pördült meg egy autó az M0-son, a legjobb döntést hozta a következő pillanatban + videó

A Bpiautósok portálon megjelent felvételt készítő autós már jó ideje irányjelzővel jelezte besorolási szándékát, amikor a legbelső sávból egy másik jármű előtte próbált meg átsorolni egészen a legkülső sávba. A sofőr ekkor szembesülhetett azzal, hogy az adott sávban a forgalom lassul, illetve áll, ezért hirtelen fékezett.

A kamerás autó vezetője gyorsan reagált, és egy szerencsés manőverrel elkerülte az ütközést. Mindez csak annak köszönhető, hogy nem volt más jármű mellette, így nem alakult ki baleset, vagy akár tömeges karambol.

„Nem értem, miért kellett ilyen rossz látási és útviszonyok mellett ezt a teljesen értelmetlen manővert megtenni. Remélem, nem történt nagyobb baj, esélytelen és életveszélyes lett volna megállni, ráadásul a gyerekkel voltam” – írta meg a felvétel beküldője.