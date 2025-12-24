autós videóautós hírrobogó

Ki akarta kerülni az álló autót a festékes vödörrel, de ami utána történt, arra nem számított + videó

Szinte hihetetlen, hogy a robogós karcolásokkal megúszta a balesetet, csak a szállított festék és a kétkerekűje bánta.

2025. 12. 24. 9:09
Nehéz megérteni, hogy a videón látható robogós miért pont abban a pillanatban akarta kikerülni az előtte álló autót, amikor épp szemből érkezett egy kamion, mindenesetre azt biztos, hogy legközelebb kétszer is meggondolja majd, hogy bevállal-e egy hasonlóan kockázatos manővert. 

Ezúttal szerencsésen túlélte a hatalmas erejű ütközést, viszont a festékboltba lesz még egy útja, ha be akarja fejezni a lakását.

 

