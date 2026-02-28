Pofátlanságból lett nagy baleset a 4-es főúton, fékezni sem volt ideje a hátul jövőnek + videó

Két jármű ütközött péntek délután a 217-es kilométerszelvénynél, az M35-ös autópálya felhajtójánál, Debrecen térségében – számolt be az esetről a katasztrófavédelem. A történtekről videót is kapott a Bpiautósok egy olvasjától, aki a helyszínen haladt. Elmondása szerint egy fekete Volvo közlekedett előtte a 4-es főúton, Ebesnél megelőzte, majd az autópálya-felhajtóhoz érve a jármű sofőrje váratlan manőverbe kezdett. „Amikor az autópálya-felhajtóhoz ért, ő a haladási sávból, a belső sávból akart felkanyarodni az autópályára, mit sem törődve semmivel. Egy erős fékezéssel még le is lassult” – írta a beküldő.

A mögötte érkező fekete furgon azonban már nem tudott reagálni. A beszámoló szerint fékezés nélkül csapódott bele az előtte lassító autóba, és letarolta azt. Olvasónk természetesen azonnal megállt segíteni. „Mire odaértem, már többen is odasiettek” – tette hozzá. A műszaki mentéshez a katasztrófavédelem egységeit is riasztották. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

