Pofátlanságból lett nagy baleset a 4-es főúton, fékezni sem volt ideje a hátul jövőnek + videó

Őfelsége, a volvós nem akarta kivárni a sort a kanyarodó sávban.

2026. 02. 28. 13:02
Forrás: BpiAutósok
Két jármű ütközött péntek délután a 217-es kilométerszelvénynél, az M35-ös autópálya felhajtójánál, Debrecen térségében – számolt be az esetről a katasztrófavédelem. A történtekről videót is kapott a Bpiautósok egy olvasjától, aki a helyszínen haladt. Elmondása szerint egy fekete Volvo közlekedett előtte a 4-es főúton, Ebesnél megelőzte, majd az autópálya-felhajtóhoz érve a jármű sofőrje váratlan manőverbe kezdett. „Amikor az autópálya-felhajtóhoz ért, ő a haladási sávból, a belső sávból akart felkanyarodni az autópályára, mit sem törődve semmivel. Egy erős fékezéssel még le is lassult” – írta a beküldő.

A mögötte érkező fekete furgon azonban már nem tudott reagálni. A beszámoló szerint fékezés nélkül csapódott bele az előtte lassító autóba, és letarolta azt. Olvasónk természetesen azonnal megállt segíteni. „Mire odaértem, már többen is odasiettek” – tette hozzá. A műszaki mentéshez a katasztrófavédelem egységeit is riasztották. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
 

