Kukásautó előtt satufékezett a türelmetlen furgonos Budapesten + videó

A mai válogatás első jelenete adja a cím apropóját is: amikor valaki elfelejti, hogy több tonnás járművek között lavíroz, és azt hiszi, hogy a fizika majd alkalmazkodik hozzá. Az első felvételen egy Opel sofőrje már a kanyarban láthatóan türelmetlen. A beküldő így fogalmazott: „az opeles már kanyarodás közben hallható, hogy rádudál a taxira, gáz-fék kombóval próbálja is gyorsabb haladásra ösztönözni. A kanyarodás végeztével meglátta a rést a taxi és a szemétszállító között, és egy gyors irányváltással be is vágott a hatalmas jármű elé”.

A történet itt még nem ér véget. Az Opel vezetője a sávváltás után azonnal satufékezett a több tonnás szemétszállító előtt, vélhetően azért, mert még egy sávot jobbra akart menni, de ott jött egy Skoda. „A szemétszállító sofőrje reflexből félrekapta a kormányt és felém rántotta a teherautót. Szerencsére lemaradtam kicsit és így »csak« elém vágott ki a sávomba, és nem kapott minket telibe” – tette hozzá a beküldő.

A második videóban ismét egy nehéz jármű a főszereplő, de itt a kamion sofőrjének higgadtságán múlt minden. A beküldő röviden, de lényegre törően írta le a helyzetet: „a kamion vezetője jó reakcióinak köszönhetően a baleset elmaradt, csak dudálás volt” – írta meg a felvétel beküldője Miskolcról.

A harmadik felvétel a 22-es úton készült. Egy hajmeresztő előzésbe kezdett a lexusos, a szemből érkező pedig behúzódott a buszmegállóba, így sikerült elkerülnie a frontális karambolt.