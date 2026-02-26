A tilos jelzés ellenére sem állt meg a vasúti átjárónál a rendőrök elől menekülő autós + videó

A Pest vármegyei rendőrség számolt be arról az esetről, amely január végén történt. A százhalombattai rendőrőrs egyenruhásai egy autóst akartak intézkedés alá vonni, a sofőr azonban a rendőri jelzés ellenére sem állt meg, hanem inkább a menekülést választotta. A férfi az üldözés során több közlekedési szabályt is megszegett, majd egy érdi vasúti átjárónál a tilos jelzés ellenére áthajtott a síneken Opel Astrájával.

Az ügyben eljárás indult. A rendőrség közlése szerint a veszélyes akció több százezer forintos bírságot és járművezetéstől eltiltást is eredményezhet.

A hatóságok ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a vasúti átjárókban elkövetett szabálysértések különösen súlyos következményekkel járhatnak, hiszen egy érkező szerelvénnyel szemben esély sincs a hibák korrigálására.