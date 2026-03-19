Hamarosan érkeznek a rezsistopkedvezményt tartalmazó számlák

Március 21-étől érkeznek a diktáláson alapuló földgáz-elszámolószámlák – közölte az MVM a közösségi oldalán. A bejegyzésben hozzátették, az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztak azért, hogy a rezsistopkedvezmény megjelenjen a fogyasztók számláin.

Jelezték,

amennyiben valaki korábban már kapott a januári diktálása után számlát, a mostani, februári diktálása alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistopkedvezmény.

Közölték, ha az érintettek januári diktálása a hónap második felében érkezett, most erről az időszakról küldenek számlát. Ebben természetesen még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, nem a teljes hónapra tudják érvényesíteni a kedvezményt.

A január fennmaradó napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás alapján készülő számlában szerepel majd.

Az MVM emlékeztetett, hogy az elmaradt gázszámlák nem egyszerre érkeznek, márciusban az érintettek egy számlát kapnak a megszokott rend szerint, legalább nyolcnapos fizetési határidővel. A rezsistopkedvezmény a gázszámlák 3. oldalán található, a számlarészletezőben megjelenő Támogatás, túlfizetés soron – tették hozzá.

