Ennek nem biztos, hogy örülni fognak a románok: szenzációs magyar leletre bukkantak Erdélyben

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Geomágneses kutatásoknak köszönhetően megtalálták a bihari földvárban Szent László királyunk korabeli püspöki székesegyházát. A mai határtól alig néhány kilométerre történt felfedezés kézzelfogható bizonyítékot szolgáltat a térség kora középkori magyar történelméről. A vármegye nevét adó Biharvár a lovagkirály idejében az ország második fővárosának számított.

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2026. 06. 07. 17:11
Bihari földvár Fotó: Emődi Tamás Forrás: Maszol
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A millenniumi turul a bihari földvárból, amit a későbbiekben elmozdítottak Forrás: Facebook

Az ásatások eredményeképpen ugyan tisztán körvonalazódott a székesegyház alapjainak kontúrja – így már ismerjük a templom bazilikális elrendezését –, de a felmenő falakból semmi, és az alapozásokból is csak csekély maradványok őrződtek meg. Mivel faragványok egyáltalán nem kerültek elő, az épület teljes térrekonstrukciójához nincsenek elégséges információk. Ettől függetlenül az alaprajzi elemek adottak, így a szükséges kiegészítő kutatások után a járószinten lehetséges és megvalósítható lesz a kora Árpád-kori katedrális alaprajzának látványos bemutatása. A lelet elvitathatatlan tárgyi bizonyítékot szolgáltat a Partium és egyben Erdély vitathatatlan magyar múltjáról.

 

 

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