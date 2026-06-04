Az első számú magyar templom

Ennyit a jelenről és a lehetséges jövőről, mert a főapát nem adja fel a harcot, a perek tovább pörögnek, és gyűlnek az aláírások is a védelmében, hiszen most vélhetően arra megy ki a játék, hogy hagyjon fel magával a misézéssel is.

1918-ban, képeslapunk kiadásának évében nem is álmodták volna a fehér barátok, hogy pápai védelem alatt álló rendjüknek ilyen támadást kell elszenvednie, s hogy pár év után egy idegen hatalom először bezárja messze földön híres iskolájukat, majd azok szemet vetnek rendházra, templomra és sekrestyére is a következő évszázadban – úgy, hogy a kommunizmus elvileg már a múlté a mi olvasatunkban is.

Magát a templomot eredetileg a magyar alapítású pálos rend építette, akiket 1786-ban a „kalapos király” intézkedései űztek el Szent László városából. A jogaikba visszaállított premontreiek, akik 1808-ban átvették a leromlott állagú istenházát, már csak egy üres templomot találtak itt, de hűen őrizték, és őrzik ma is elődeik emlékét. Bíró József „Nagyvárad barok és neoklasszikus művészeti emlékei” című 1932-ben megjelent doktori értekezésében így írt a kéttornyú templom jelentőségéről: „A XVIII. század első felének legkiemelkedőbb művészeti emléke Nagyváradon a pálosok temploma, amely szemben az eddigi egyházi építkezések zömével, mai napig is eredeti formájában áll fenn, mint a premontrei kanonokrend Fájdalmas Szűz tiszteletére szentelt egyháza.” A Budapesti Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztény Régészeti Intézetében készült alapos értekezés a kolostorról, vagyis a rendházról is szót ejt, ami a „templommal egybeépült”. A kötet kitér a pálosok itt hagyott híres padozatára is, ami a XVIII. századi rokokó fafaragás egyik első magyarországi zászlóvivőjének számít. Bíró ugyanakkor nem győzi sorolni a párhuzamokat a budapesti templomok és a váradi között, arról nem is beszélve, hogy az említett Premontrei Főgimnázium bármelyik székesfővárosi iskolával felvette a versenyt mind méretben, mind eredményekben, ahogy a Nagyváradi Királyi Katolikus Jogakadémia is, ami szintúgy az épületkomplexumon belül működött.