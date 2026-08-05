Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Von der Leyen: 1,4 milliárd eurót kap Ukrajna a befagyasztott orosz vagyonok után
Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a befagyasztott orosz vagyonokból származó 1,4 milliárd eurós profitot a kijevi támadások után főként G7- és EU-hitelekre, 70 milliót katonai segítségre fordítanak. Az újabb orosz támadásra is reagált Ursula von der Leyen.
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