Budapest balliberális vezetése kihasználta a Tisza-kormány ügyetlenkedését, továbbra is ivóvízzel locsolnak

Újságírói kérdésre válaszolva kiderült, az elmúlt években a Főkert nem épített ki olyan alternatív hálózatokat, amelyekből lehetne locsolni, így szinte minden locsolást ivóvíz minőségi vízből végzik el.

Dezsényi Péter, elmondta,

tavaly év elején elindítottunk egy technológiai váltást, amin keresztül teljesen újragondoljuk a zöldfelületek fenntartását. Ennek részeként a jövőben körülbelül két millió négyzetméteren lenne szükség automata öntözőrendszerekre, ennek a költsége pedig legalább 10-12 milliárd forint.

Bardóczi Sándor elmondta, van egy stigma a lakosságon belül az ivóvízzel kapcsolatos öntözés kapcsán, ugyanakkor egy óriási félreértés van az ügyben, ugyanis rendkívül költséges, és nem környezetbarátabb egyik rendelkezésre álló alternatíva sem.

A Főket igazgatója Budapest faállománya kapcsán kijelentette,

lesz egy hullámvölgy amibe belenézünk, ugyanis rengeteg idős fát fogunk elveszteni a következő időszakban. Éppen ezért pedig több forrásra lenne szükség a városi zöld infrastruktúrára.

Dezsényi Péter lapunk kérdésére válaszolva elmondta, a városi zöld infrastruktúra lényegi része a fák hálózata.

A több milliárdos kár pedig pedig már a fiatal fák kapcsán is kialakul, ugyanis ezeket az első öt évben hetente egy alkalommal öntözni kell

– tette hozzá az igazató. Kiemelte, amennyiben nem locsolnák, ezeknek a fáknak a háromnegyedét elvesztenék, illetve az intenzív gyepek jó része is károsulna. A főigazgató elmondta, három millió négyzetméter gyep, csaknem 10 ezer fa károsulna a locsolás nélkül.

Az idős fák kapcsán Dezsényi kijelentette, a következő 10-15 évben, a felnőtt fáknak legalább a harmadát el fogják veszíteni. Ennek oka az igazgató szerint a klímaváltozás, a beépítések, és a korhadások.

Körülbelül egymillió közetületi fából, több százezer darabot kell majd lecseréni. Ez hatalmas költség és feszültségforrás. Emellett pedig szakemberekre, utógondozásra is szükség van, hogy ezek a fák életbe is maradjanak

– emelte ki Dezsényi.