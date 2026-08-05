Végre megállapodás születhet Iránnal
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szerint kormánya „nagyon jó megbeszéléseket” folytatott Iránnal a keddi, egész napos tárgyalások során, ami erősítette az öt hónapja tartó konfliktus küszöbön álló végére vonatkozó várakozásokat. Az olajárak estek, a részvények pedig megugrottak szerdán az ázsiai kereskedelemben, miután a Wall Street rekordmagasságokat ért el abban a reményben, hogy hamarosan megállapodás születhet a blokád alá került Hormuzi-szoroson átívelő forgalom helyreállításáról.
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