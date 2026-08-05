Idén is lesz Kurultaj, hiába támadta Tarr Zoltán

Lapunk kérdésére válaszolva, Bíró András Zsolt a Magyar-Turán Alapítvány kuratóriumi elnöke a Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter által közzétett bejegyzés kapcsán, amelyben azt állította, több mint félmilliárd forintot kapott a Magyar-Turán Alapítvány Orbán Viktor közbenjárásával, kiemelte,

a tárcavezető egy olyan levelet hozott nyilvánosságra, amelyet még 2025-ben írtam a miniszterelnöknek, miután a kulturális minisztérium nem folyósította a támogatásokat.

Bíró András elmondta, a levélnek semmi köze ahhoz a támogatáshoz, amelyet az alapítványuk a 2026-os választásokat követően kapott. Hozzátette, az összes támogatással teljesen átlátható módon számoltak el, és a pályázati dokumentációk is rendelkezésre állnak.

Mint ismert, nemrég Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy Facebook-posztban azt állította,

több mint fél milliárd forint támogatást kapott a Magyar-Turán Alapítvány Hankó Balázséktól Orbán Viktor és Lezsák Sándor közbenjárásával, ráadásul mindezt április 15-én, három nappal azután, hogy a Fidesz elbukta a választást. Minden támogatást kivizsgálunk, és szükség esetén megtesszük a jogi lépéseket is.

A bejegyzésben megosztott egy levelet, amelyet a Magyar-Turán Alapítvány kuratóriumi elnöke, Bíró András Zsolt küldött Orbán Viktornak. A levélben Bíró köszönetet mond az akkori miniszterelnöknek, amiért „személyes közbenjárásával lehetővé tette a 2025 évi Ősök Napja zavartalan megrendezését.” A szöveg végén Bíró arra kéri közvetlenül Orbánt, hogy a Kurultaj rendezvényt is szervező alapítvány további támogatásokat kapjon.