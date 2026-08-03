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Két nap alatt háromszor igazították ki Magyar Pétert

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A múlt hét végén három olyan energetikai kérdés is akadt, amelyben Magyar Péter kijelentéseivel vitatkoztak vagy megcáfolták azokat. Akadt szakmai ellenvetés és megsemmisítő politikai kritika is, az egyikben még Rákosi és Ceausescu neve is előkerült.

Jakubász Tamás
2026. 08. 03. 7:36
Fotó: Mirkó István
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– Nem igaz, amit Magyar Péter a lekapcsolási vésztervről állít – fogalmazott közösségi oldalán Hortay Olivér.

A szakértő kijelentette, hogy a lakossági fogyasztók álltak eddig is a sorrend legvégén, ahogyan a világon mindenhol.

Ugyanezt mondta lapunknak Szalai Piroska is. A Fidesz országgyűlési képviselője emellett arról is beszélt, hogy Magyar Péter azt állította az előző 16 évről, ami hazánkban legutóbb a Rákosi-korban, illetve a Ceausescu-féle Romániában volt. A politikus úgy vélte: a miniszterelnök hazugsággal akarja másra terelni saját felelősségét és elleplezni azt, hogy kormánya nem tudja kezelni a helyzetet.

Szalai Piroska azt javasolta, hogy ha már úgyis állandóan a miniszterelnök és környezete kezében van az okostelefon, időnként kattintsanak a hosszú távú időjárás-előrejelzésre.

 

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