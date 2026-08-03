Két nap alatt háromszor igazították ki Magyar Pétert

– Nem igaz, amit Magyar Péter a lekapcsolási vésztervről állít – fogalmazott közösségi oldalán Hortay Olivér.
A szakértő kijelentette, hogy a lakossági fogyasztók álltak eddig is a sorrend legvégén, ahogyan a világon mindenhol.
Ugyanezt mondta lapunknak Szalai Piroska is. A Fidesz országgyűlési képviselője emellett arról is beszélt, hogy Magyar Péter azt állította az előző 16 évről, ami hazánkban legutóbb a Rákosi-korban, illetve a Ceausescu-féle Romániában volt. A politikus úgy vélte: a miniszterelnök hazugsággal akarja másra terelni saját felelősségét és elleplezni azt, hogy kormánya nem tudja kezelni a helyzetet.
Szalai Piroska azt javasolta, hogy ha már úgyis állandóan a miniszterelnök és környezete kezében van az okostelefon, időnként kattintsanak a hosszú távú időjárás-előrejelzésre.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!