Két nap alatt háromszor igazították ki Magyar Pétert

– Nem igaz, amit Magyar Péter a lekapcsolási vésztervről állít – fogalmazott közösségi oldalán Hortay Olivér.

A szakértő kijelentette, hogy a lakossági fogyasztók álltak eddig is a sorrend legvégén, ahogyan a világon mindenhol.

Ugyanezt mondta lapunknak Szalai Piroska is. A Fidesz országgyűlési képviselője emellett arról is beszélt, hogy Magyar Péter azt állította az előző 16 évről, ami hazánkban legutóbb a Rákosi-korban, illetve a Ceausescu-féle Romániában volt. A politikus úgy vélte: a miniszterelnök hazugsággal akarja másra terelni saját felelősségét és elleplezni azt, hogy kormánya nem tudja kezelni a helyzetet.