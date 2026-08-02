Paksi Atomerőmű: új műszaki megoldásokra van szükség

A villamos energia nem olyan mint egy szokványos árú, ami egy raktárból levehető a polcról. Csak akkor vásárolható meg, ha valamelyik szomszédos országban valóban rendelkezésre áll szabad kapacitás. A mostani hőhullám azonban nem kizárólag Magyarországot érinti. A régió országaiban szintén jelentősen nő a villamosenergia-fogyasztás, miközben máshol erőművek estek ki, Romániában leállt az ottani energiaszükséglet ötödét adó Cernavodai Atomerőmű, karbantartások vagy üzemzavarok szintén nehezítik a helyzetet és a csapadékhiány miatt az osztrák és a balkáni vízerőművek termelése is visszaesett.

Ilyen körülmények között egyáltalán nem tekinthető magától értetődőnek, hogy a szükséges import minden órában rendelkezésre áll majd. Ugyanis az import nem termelőkapacitás, hanem más országok pillanatnyilag rendelkezésre álló többletének megvásárlási lehetősége.

Ezért az import soha nem helyettesítheti teljes mértékben a saját termelőkapacitásokat.

A szakértő szerint a helyzet súlyosságát jól érzékelteti, hogy 2026. július 30-án az esti órákban, 19:15 körül Magyarország villamosenergia-importja megközelítette a 3940 MW-ot, miközben a Paksi Atomerőmű még nagyságrendileg 1000 MW teljesítménnyel járult hozzá a hazai ellátásbiztonsághoz. Ez önmagában is jól mutatja, milyen rendkívüli kihívások elé kerülhet a magyar villamosenergia-rendszer, ha a rendkívüli alacsony dunai vízállás miatt a paksi termelés tovább csökkenne vagy átmenetileg teljesen megszűnne, miközben a tartós hőhullám hatására – a takarékosságra irányuló felhívások ellenére is – tovább növekszik a villamosenergia-igény.

Éppen ezért a mostani helyzet ismét rámutat arra, hogy az ellátásbiztonság nem tekinthető magától értetődőnek. A hazai termelőkapacitások fenntartása és fejlesztése nem csupán gazdasági kérdés, hanem Magyarország működőképességének és energiaszuverenitásának egyik alapvető feltétele.

Az elmúlt években sok szó esett arról, hogy Magyarországnak több villamos energiára lesz szüksége az ipari beruházások, az elektromobilitás, a hőszivattyúk és a digitalizáció terjedése miatt. A mostani helyzet ugyanakkor arra is emlékeztet bennünket, hogy nem elegendő csupán több villamos energiát termelni például a naperőművek által. Azt a legkritikusabb időszakokban is biztonságosan rendelkezésre kell tudni bocsátani. Ez az ellátásbiztonság valódi próbája. Szerinte ezért teljesen érthető és felelős döntés volt a kormány részéről a felhívás a takarékos villamosenergia-felhasználásra. Minden olyan kilowattóra, ameit sikerül megtakarítani a kritikus esti órákban, csökkenti az importigényt és a költségeket, növeli az ellátásbiztonságot, és kisebb terhet ró a villamosenergia-rendszerre.