Paksi Atomerőmű: új műszaki megoldásokra van szükség

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Az elmúlt több mint négy évtizedben a Paksi Atomerőmű Magyarország villamosenergia-rendszerének legstabilabb pillére volt. Az erőmű működése során előfordultak karbantartások, üzemzavarok, teljesítménycsökkentések, azonban olyan helyzetre még nem volt példa, hogy a Duna rendkívüli alacsony vízállása miatt reális lehetőségként merüljön fel az egész Paksi Atomerőmű átmeneti leállása is. A mostani esemény ezért nem csupán egy rendkívüli üzemviteli helyzet. Olyan figyelmeztetés, amely egyszerre szól a magyar energiapolitikának, a vízgazdálkodásnak, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásnak és végső soron Magyarország jövőbeni energiabiztonságának.

Magyar Nemzet
2026. 08. 02. 8:53
Olyan helyzetre még nem volt példa, hogy a Duna rendkívüli alacsony vízállása miatt reális lehetőségként merüljön fel az egész Paksi Atomerőmű átmeneti leállása is Fotó: Mártonfai Dénes
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A villamos energia nem olyan mint egy szokványos árú, ami egy raktárból levehető a polcról. Csak akkor vásárolható meg, ha valamelyik szomszédos országban valóban rendelkezésre áll szabad kapacitás. A mostani hőhullám azonban nem kizárólag Magyarországot érinti. A régió országaiban szintén jelentősen nő a villamosenergia-fogyasztás, miközben máshol erőművek estek ki, Romániában leállt az ottani  energiaszükséglet ötödét adó Cernavodai Atomerőmű, karbantartások vagy üzemzavarok szintén nehezítik a helyzetet és a csapadékhiány miatt az osztrák és a balkáni  vízerőművek termelése is visszaesett. 

Ilyen körülmények között egyáltalán nem tekinthető magától értetődőnek, hogy a szükséges import minden órában rendelkezésre áll majd. Ugyanis az import nem termelőkapacitás, hanem más országok pillanatnyilag rendelkezésre álló többletének megvásárlási lehetősége. 

Ezért az import soha nem helyettesítheti teljes mértékben a saját termelőkapacitásokat.

A szakértő szerint a helyzet súlyosságát jól érzékelteti, hogy 2026. július 30-án az esti órákban, 19:15 körül Magyarország villamosenergia-importja megközelítette a 3940 MW-ot, miközben a Paksi Atomerőmű még nagyságrendileg 1000 MW teljesítménnyel járult hozzá a hazai ellátásbiztonsághoz. Ez önmagában is jól mutatja, milyen rendkívüli kihívások elé kerülhet a magyar villamosenergia-rendszer, ha a rendkívüli alacsony dunai vízállás miatt a paksi termelés tovább csökkenne vagy átmenetileg teljesen megszűnne, miközben a tartós hőhullám hatására – a takarékosságra irányuló felhívások ellenére is – tovább növekszik a villamosenergia-igény.

Éppen ezért a mostani helyzet ismét rámutat arra, hogy az ellátásbiztonság nem tekinthető magától értetődőnek. A hazai termelőkapacitások fenntartása és fejlesztése nem csupán gazdasági kérdés, hanem Magyarország működőképességének és energiaszuverenitásának egyik alapvető feltétele.

Az elmúlt években sok szó esett arról, hogy Magyarországnak több villamos energiára lesz szüksége az ipari beruházások, az elektromobilitás, a hőszivattyúk és a digitalizáció terjedése miatt. A mostani helyzet ugyanakkor arra is emlékeztet bennünket, hogy nem elegendő csupán több villamos energiát termelni például a naperőművek által. Azt a legkritikusabb időszakokban is biztonságosan rendelkezésre kell tudni bocsátani. Ez az ellátásbiztonság valódi próbája. Szerinte ezért teljesen érthető és felelős döntés volt a kormány részéről a felhívás a takarékos villamosenergia-felhasználásra. Minden olyan kilowattóra, ameit sikerül megtakarítani a kritikus esti órákban, csökkenti az importigényt és a költségeket, növeli az ellátásbiztonságot, és kisebb terhet ró a villamosenergia-rendszerre.

Az ellátás alapfeltétele Paks II megépülése

A jelenlegi események ismét egyértelművé tették, hogy az időjárásfüggő termelés önmagában nem képes garantálni Magyarország villamosenergia-ellátásának biztonságát. Éppen ezért ma már minden korábbinál világosabban látszik, hogy Paks II nem a jövő egyik lehetséges beruházása, hanem Magyarország energiabiztonságának egyik alapfeltétele. Valójában az új blokkokra már ma is égető szükség lenne. A két új, egyenként 1200 MW-os blokk nemcsak jelentős új alaperőművi kapacitást biztosítana, hanem tervezésük során már figyelembe vették azokat a klimatikus és hidrológiai változásokat is, amelyek napjainkban egyre gyakrabban jelentkeznek. A Paks II  Atomerőmű esetében ezért kiegészítő csúcshűtő rendszer is épül, amely a nyári csúcshőmérsékletek idején növeli az üzemi rugalmasságot és csökkenti a Dunára nehezedő hőterhelést. Emellett az új blokkok hűtővíz-szivattyúit eleve mélyebbre tervezték, mint a jelenlegi paksi blokkok esetében, így ha a jövőben is előfordulnak a mostanihoz hasonló extrém alacsony vízállások, a Paks II működését ez nem fogja érinteni. Ez jól mutatja, hogy a mérnöki tervezés folyamatosan alkalmazkodik a változó környezeti feltételekhez.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy kizárólag az új blokkok megépítésével megoldódik minden probléma. Éppen ellenkezőleg: a mostani események rámutatnak arra, hogy komplex módon kell vizsgálni a teljes paksi telephely hosszú távú hűthetőségét. A mostani helyzetet nem egyszeri rendkívüli eseményként, hanem a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás egyik új kiemelt feladataként kell kezelni. A Duna vízállása, vízhőmérséklete, a medermélyülés, a hűtővíz-kivétel, a környezetvédelmi előírások és a jövőbeni blokkok együttes működése olyan összetett mérnöki feladat, amely átfogó megoldásokat igényel.

Szükség lehet egy vízlépcsőre?

Ezzel összefüggésben ismét napirendre kerülhet a magyarországi vízgazdálkodás egyik legfontosabb kérdése is. Egy megfelelően megtervezett magyarországi vízszintszabályozó műtárgy, azaz vízlépcső nélkülözhetetlen a Duna vízszintjének stabilizálásában, a hajózásban, az öntözésben, a talajvíz megőrzésében, valamint a Paksi Atomerőmű hosszú távú hűtővízellátásának biztosításában. A jelenlegi események azt mutatják, hogy erről a kérdésről felelősen és előítéletek nélkül mielőbb szakmai párbeszédet kell kezdeni és döntést hozni. Ezekben a kérdésekben politikamentesen, kizárólag tudományos és mérnöki érvek alapján szabad dönteni. A mostani fejlemények világosan megmutatták, hogy a Bős-Nagymarosi vízlépcső ügye többet nem ismétlődhet meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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