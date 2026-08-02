Platón hagyott ígéretek, Magyar Péter öles léptekkel halad a Medgyessy Péter által kitaposott úton

Az iskolakezdési támogatást sem annyian kapják meg, mint amennyien számítttak rá

Fotó: Havran Zoltán

Az intézkedés fogadtatása finoman szólva sem volt egyöntetű, pontosan úgy, mint az iskolakezdési támogatás bevezetéséé. Magyar Péter a kampányban arról beszélt, hogy ha pártja kormányra kerül, hétszázezer család kap majd százezer forintos támogatást az iskolakezdés előtt. Ehhez képest rászorultsági alapon vezette be a kormány a lehetőséget, így sokkal szűkebb körnek, négyszázezer gyermeknek – tehát nem családnak – jár a támogatás.

Ráadásul nem egyben: a második részletet novemberben kapják majd meg az érintettek, utalvány formájában. A novemberi kifizetés szült némi értetlenséget, a tanítás ugyanis szeptemberben kezdődik, és a költségek is legkésőbb addig jelentkeznek.

Egy újabb intézkedés viszont már szabályos dühöt váltott ki. A kampányban a pártvezér még azt ígérte, hogy kormányon csökkentik majd a gyógyszerek általános forgalmi adóját, ehhez képest július végén érkezett a bejelentés, hogy a kabinet szeptembertől a vényköteles készítmények jelenleg ötszázalékos áfáját nullázza le. A nem vénykötelesekét, amelyek az igazi kiadást jelent, tehát nem. Mivel a vényköteles gyógyszereket az állam támogatja, így a valós árnál eleve jóval kevesebbet fizetnek értük a betegek. Az áfacsökkentés nyomán a megtakarítás sok készítménynél várhatóan csupán néhány tíz, esetleg pár száz forint lesz.

Hazajön, de kinek a jóvoltából?

Külön szót érdemel a Tisza egyik legfontosabb ígérete: az uniós pénzek hazahozatala. Július elején az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa, az Ecofin jóváhagyta Magyarország módosított Helyreállítási és ellenálló-képességi tervét, ennek nyomán mintegy tízmilliárd euró érkezhet Magyarországra. Körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és hozzávetőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. A Tisza óriási hangerővel harsogta saját sikerét, csakhogy hamar kiderült, hogy a 6,5 milliárd euróból négymilliárdnyi beruházást az előző kormány már megvalósított, ennek utólagos átforgatása történik most meg. Vagyis ha meg is érkezik a pénz, azt jórészt az Orbán-kormány döntései alapozzák meg.

Ezt adta a Tisza a pénzért? A kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek – véli a Fidesz. Az ellenzéki párt lapunkkal július elején öt pontban közölte, szerintük mit adhatott a Tisza a korábban politikai okból, nyomásgyakorlás és végső soron az Orbán-kormány megbuktatásának céljával miatt blokkolt forrásokért. A Tisza-kabinet vállalhatta az szja- és társaságiadó-kedvezmények csökkentését, valamint a kiskereskedelmi adó módosítását. Utóbbi már szerepel is a Tisza adócsomagjában.

A kormány megígérhette, hogy lépéseket tesz az ár- és kamatplafonok fokozatos kivezetéséért, illetve a lakástámogatási eszközökhöz való hozzáférés korlátozásáért. Fejlemény itt is akad: az üzemanyagok védett árát a Tisza kivezette, és a jelek szerint ez a sors vár a kamatstopra is.

A kormány jelentősen enyhíti a szélerőművek telepítésére vonatkozó korlátozásokat, így a védőtávolságra és maximális magasságra vonatkozó előírásokat, és nem biztosítja a közelben élők érdekeinek védelmét.

A Tisza-kormány vállalhatta a vasúti személyszállítás liberalizációjának felgyorsítását.

A kabinet formálisan is kötelezettséget vállalt arra, hogy belép az Európai Ügyészségbe. A kérelmet az Európai Bizottság július elején jóvá is hagyta.

Medgyessy nyomdokain Magyar

– Magyar Péter pont azt a trükköt alkalmazta a választási kampányban, amit 2002-ben Medgyessy Péter. Mindketten azt mondták, hogy mindent megtartanak, ami a Fidesz–kormány alatt jó volt, sőt annál még jobb is lesz. Többen kapnak többet. Ez most is működött – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a Tisza Párt sorra vette a legnagyobb szavazói csoportokat, emiatt ígértek például pluszjuttatást a nyugdíjasoknak vagy éppen a családi pótlék megemelését. – A Fidesz szavazói tudták, hogy amit eddig kaptak, az biztos. De ez a többségnek kevésnek bizonyult. Beigazolódott Orbán Viktor korábbi megállapítása, amely szerint amit korábban az állam támogatásként nyújtott, azt az emberek az évek alatt megszokják, ezért ezekkel a kedvezményekkel új választást igen nehéz nyerni. A Fidesz ugyanakkor nem ment bele a licitversenybe – magyarázta a szakértő.

Kiszelly Zoltán szerint a szavazók nagyobb része elhitte, hogy erre a töménytelen mennyiségű tiszás vállalásra lesz pénz. És azt is elhitték, hogy a fedezet majd abból lesz, hogy Magyar Péterék felszámolják a korrupciót és jönnek az európai uniós pénzek.

Vagyis a Tisza a változás reményét ígérte, azt, hogy minden jobb lesz, azaz nagyobb lesz a torta. Ráadásul sokan attól is tartottak, hogy visszatér az infláció, a gazdaság szekere pedig nem megy előre. Az elemzési igazgató szerint mindezekre a félelmekre és elégedetlenségre játszott rá a Tisza Párt vezére.