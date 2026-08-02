Tarr Zoltán sógora az Iparművészeti Múzeum élén landolhatott – kínos kérdéseket kapott a Tisza-kormány

– Ah, nepotizmus? - vonná fel a szemöldökét a felületes szemlélő.

- Dehogyis! - halljuk a megérdemelt választ. - Hiszen a TISZA politikusainak sógorai nem olyan sógorok, mint a Fidesz politikusainak sógorai voltak. Sőt, ők tulajdonképpen nem is sógorok, hanem megbecsült szakemberek.

Íme, így épül a Szeretetország, a működőképes és emberséges Magyarország! – zárul a bejegyzés.