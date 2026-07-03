KülügyminisztériumkülképviseletOrbán ViktorOrbán Anitadiplomácia

Kettős mérce a külügyes sorcserében + videó

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Orbán Viktor unokatestvére vagy egykori angoltanára, korábban miniszteri kabinetekben dolgozók vagy fideszes hátterűek – bármelyik elég lehetett ahhoz, hogy egy misszióvezető felkerüljön a Külügyminisztériumban a hazarendeltek listájára. Csak éppen a minisztérium felső vezetésében többen is fontos beosztásokat töltöttek be az Orbán-kormányok idején, a jelenlegi tárcavezetőt és államtitkárát pedig családi kapcsolat is összefűzi. Ki mit vethet ezek után a többiek szemére? Mindenesetre a hazarendelésekből úgy tűnik, a Magyar-kormány számos fontos állomáshelyen személyileg is új alapra akarja helyezni külkapcsolatainkat.

Szőcs László
2026. 07. 03. 5:55
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KIJEVI RÖVIDÍTÉS
Az ukrán, illetve orosz kapcsolatokban a jelek szerint a Magyar-kormány tiszta lapot akar nyitni. Erre utalhat Heizer Antal és Konkoly Norbert nagykövetek hazarendelése Kijevből, illetve Moszkvából. Mindketten karrierdiplomaták, és forrásaink nem tudnak róla, hogy politikusokhoz lennének köthetőek – hacsak az nem számít politikai szempontnak, hogy a nagykövet a mindenkori kormány álláspontját képviseli. Heizer még három éve sem képviselte hazánkat Ukrajnában, viszont az elmúlt évek viharos időszakában többször is berendelték a kijevi külügybe. Konkoly és a szintén a listán lévő Takács Szabolcs (Washington) jóval hosszabban szolgált már a diplomáciában átlagosan szokásos négy évnél. Sorcsere zajlik a szerbiai képviseleteken: hazarendelték a kevesebb mint négy éve kint dolgozó Magyar József belgrádi nagykövetet, illetve a régebben az állomáshelyén lévő, a vajdasági magyar szervezetekkel forrásaink szerint kifejezetten jó kapcsolatot ápoló Csallóközi Eszter szabadkai főkonzult. Összességében a nagykövetcserék bőven érintik a fontos nemzetközi központokat, így hat év után távozik Londonból Kumin Ferenc, a brüsszeli NATO-képviselet éléről várhatóan Balogh István, ahogyan ENSZ-misszióvezetők (Dancs Ferenc, Havasi Zsófia, Horváth Zsuzsanna) is. Tromler Miklóst pedig még Magyar Péter júniusi látogatása előtt „lekapcsolták”, így egy évet sem tölthetett párizsi nagykövetségünk élén. De feltűnően sűrűk a váltások a szomszédos országokban, illetve az összes visegrádi fővárosban. Ódor Bálint EU-nagykövetről – akinek lehetséges távozásáról pedig cikkezett már a sajtó – viszont Magyar Péter a júniusi uniós csúcs után azt mondta: marad a posztján.
 

FELIPE ÉS JORGE Érdekes diplomácia helyzetben van a tavaly Párizsból Madridba költözött Habsburg György, az utolsó magyar király unokája. Ha Orbán Anita megfogalmazott szempontját vesszük, nehéz lenne olyan nagykövetet találni oda, aki nála hatékonyabban tudná képviselni a magyar érdekeket. Rokonságban áll ugyanis a spanyol uralkodóházzal, VI. Fülöp királlyal kamaszkoruk óta tegeződnek – Felipének és Jorgének szólítva egymást –, az uralkodó nővérével, Ilona infánsnővel pedig Habsburg György valamikor egy párt alkotott, és ma is jóban vannak.

Borítókép: A Külügyminisztérium épülete a budapesti Bem rakparton a tárca 2026-os átnevezésekor (Fotó: Polyák Attila)  

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