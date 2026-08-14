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VideotonCser-Palkovics AndrásNB II

Bajban lehet a Videoton, távolodik a reménybeli befektető

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Néhány héttel ezelőtt kezdtek el reménykedni a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton drukkerei, mert a távolban feltűnt egy olyan befektetői csoport, amely komoly tőkét invesztált volna az egykor szebb napokat látott klubba. Ám mostanra a tárgyalások elakadtak, így a Videoton sorsa továbbra is bizonytalan.

Lantos Gábor
2026. 08. 14. 16:58
Mi lesz veled, Videoton? Forrás: Facebook Fehérvár FC
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Cser-Palkovics András azt is megírta, hogy az egyeztetési folyamatoknak a következő két hétben le kell zárulni, miközben a brit befektetői csoport képviselői készek Székesfehérvárra utazni. „Tájékoztatásuk szerint találkozni szeretnének a szurkolókkal is, ahol bemutatkoznának, és ismertetni szeretnék terveiket, elképzeléseiket. Ennek megszervezésében természetesen segít az önkormányzat, a találkozó helyéről, idejéről tájékoztatást fogunk adni. Bízom benne, hogy a következő két hétben lezárul az értékesítési folyamata és egy új, újra sikeres időszak veszi kezdetét a klub életében.”

A Videoton együttese jelenleg az NB II-ben szerepel. Az elmúlt hét végén viharos mérkőzésen, amelyen a bíró öt piros lapot osztott ki, 1-0-ra legyőzte a Szegedet.

 

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