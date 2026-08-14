Bajban lehet a Videoton, távolodik a reménybeli befektető

Cser-Palkovics András azt is megírta, hogy az egyeztetési folyamatoknak a következő két hétben le kell zárulni, miközben a brit befektetői csoport képviselői készek Székesfehérvárra utazni. „Tájékoztatásuk szerint találkozni szeretnének a szurkolókkal is, ahol bemutatkoznának, és ismertetni szeretnék terveiket, elképzeléseiket. Ennek megszervezésében természetesen segít az önkormányzat, a találkozó helyéről, idejéről tájékoztatást fogunk adni. Bízom benne, hogy a következő két hétben lezárul az értékesítési folyamata és egy új, újra sikeres időszak veszi kezdetét a klub életében.”

A Videoton együttese jelenleg az NB II-ben szerepel. Az elmúlt hét végén viharos mérkőzésen, amelyen a bíró öt piros lapot osztott ki, 1-0-ra legyőzte a Szegedet.