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Fordulat jöhet az államfőválasztásban: Baka András már a hivatalba lépése előtt megbukhat

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Akár Baka András hivatalba lépését is megakadályozhatja az Alkotmánybíróság mai döntése. A testület a Fidesz–KDNP beadványa nyomán azt a rendelkezést is vizsgálja, amellyel megszüntették Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatását. Ha ezt megsemmisítik, jogilag előállhat az a helyzet, hogy Sulyok mindvégig hivatalban maradt, miközben utódját már megválasztotta az Országgyűlés.

Munkatársunktól
2026. 08. 13. 9:05
Forrás: Facebook
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Vagyis nem arról lenne szó, hogy Sulyok Tamás ismét köztársasági elnökké válik, hanem arról, hogy jogilag mindvégig ő maradt az államfő. Ifj. Lomnici hangsúlyozta: az Alkotmánybíróság döntése mindenkire kötelező, és nincs ellene jogorvoslat.

Amint az alkotmányjogász rámutatott: két hivatalban lévő köztársasági elnök nem lehet egyszerre. Baka András augusztus 19-ig még csak megválasztott államfő, az eskütétel önmagában nem jelenti a hivatalba lépését. Ha az Alkotmánybíróság ezt megelőzően semmisítené meg a Sulyok megbízatását megszüntető szabályt, akkor Lomnici értelmezése szerint Sulyok maradna hivatalban, Baka pedig nem léphetne hivatalba.

Baka szalad, Sulyok marad?

Ifj. Lomnici Zoltán szerint ugyanakkor Baka megválasztása ettől még nem válna automatikusan semmissé. Az Alkotmánybíróság ugyanis nem az államfőválasztást vizsgálja, hanem azt a rendelkezést, amely alapján Sulyok megbízatását megszüntették.

Ha ezt visszamenőleg megsemmisítik, Baka megválasztásának jogalapja is megszűnhet. Így hiába választotta meg a tiszás többségű Országgyűlés, ez önmagában nem eredményezhetné hivatalba lépését. Sulyok megbízatásának fennmaradásához Ifj. Lomnici szerint újabb parlamenti döntésre sem lenne szükség, minimum egy határozatra, amely hivatalosan rögzíti a kialakult közjogi helyzetet.

Megjegyzendő: a 24.hu-nak nyilatkozó Fleck Zoltán és Hack Péter jogtudósok sem tartják kizártnak, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisíti a kifogásolt rendelkezést. A testület mozgástere ugyanakkor szűk: az Alaptörvény módosítását tartalmi okból nem, kizárólag eljárási szabálysértés esetén semmisítheti meg.

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