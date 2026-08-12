Kész a puccs terve Merz ellen? Nincs hova menekülnie a német kancellárnak a népharag elől

Már az átlag németeknek is feltűnik, hogy Merz elődjével, Scholz-cal együtt tönkretették az országot (Fotó: BERND WUSTNECK / DPA)

A CDU-n belül a pohár a 2026 augusztusi kormányátalakítással telt be. Merz a belső pozícióit akarta erősíteni, de az egyeztetés nélküli, diktatórikus személycserékkel rengeteg ellenséget szerzett saját frakciójában. A párton belül már nyílt titokként beszélik a „Kanzlertausch”, azaz a kancellárcsere forgatókönyvét.

A lázadók elsőszámú alternatívája Hendrik Wüst, Észak-Rajna-Vesztfália mérsékeltebb és lényegesen népszerűbb miniszterelnöke. A terv szerint Merznek mennie kell, hogy a CDU-nak egyáltalán esélye legyen megállítani a feltartóztathatatlanul törő radikális jobboldalt.

Végjáték: a szeptemberi tartományi választások dönthetnek

A CDU belső ellenzéke egyelőre kivár, de a menetrendet már megírták. Németországban szeptemberben három sorsfordító tartományi választást tartanak (többek között Szász-Anhaltban és Mecklenburg–Elő-Pomerániában), ahol az előrejelzések szerint a 28 százalékon álló AfD tönkre fogja verni a Merz-féle, mindössze 21 százalékon mért CDU-t. A politikai elemzők egyetértenek abban, hogy a szeptember 20-i utolsó urnazárások után a CDU-n belüli feszültség nyílt lázadásba csap át.