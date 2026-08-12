Friedrich MerzNémetországnémet kancellár

Kész a puccs terve Merz ellen? Nincs hova menekülnie a német kancellárnak a népharag elől

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Alig több mint egy évvel azután, hogy 2025 májusában elfoglalta a kancellári széket, Friedrich Merz Németország modern történetének legnépszerűtlenebb vezetőjévé vált. A radikális reformokat, gazdasági megújulást és szigorú migrációs politikát ígérő konzervatív politikus körül 2026 augusztusára teljesen elfogyott a levegő. Miközben a közvélemény-kutatások szerint a választók elképesztő többsége alkalmatlannak tartja a feladatra, a háttérben már megindult a párton belüli puccs előkészítése.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 12. 18:27
Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
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Már az átlag németeknek is feltűnik, hogy Merz elődjével, Scholz-cal együtt tönkretették az országot (Fotó: BERND WUSTNECK / DPA)
Már az átlag németeknek is feltűnik, hogy Merz elődjével, Scholz-cal együtt tönkretették az országot (Fotó: BERND WUSTNECK / DPA)

A CDU-n belül a pohár a 2026 augusztusi kormányátalakítással telt be. Merz a belső pozícióit akarta erősíteni, de az egyeztetés nélküli, diktatórikus személycserékkel rengeteg ellenséget szerzett saját frakciójában. A párton belül már nyílt titokként beszélik a „Kanzlertausch”, azaz a kancellárcsere forgatókönyvét.

A lázadók elsőszámú alternatívája Hendrik Wüst, Észak-Rajna-Vesztfália mérsékeltebb és lényegesen népszerűbb miniszterelnöke. A terv szerint Merznek mennie kell, hogy a CDU-nak egyáltalán esélye legyen megállítani a feltartóztathatatlanul törő radikális jobboldalt.

Végjáték: a szeptemberi tartományi választások dönthetnek

A CDU belső ellenzéke egyelőre kivár, de a menetrendet már megírták. Németországban szeptemberben három sorsfordító tartományi választást tartanak (többek között Szász-Anhaltban és Mecklenburg–Elő-Pomerániában), ahol az előrejelzések szerint a 28 százalékon álló AfD tönkre fogja verni a Merz-féle, mindössze 21 százalékon mért CDU-t. A politikai elemzők egyetértenek abban, hogy a szeptember 20-i utolsó urnazárások után a CDU-n belüli feszültség nyílt lázadásba csap át. 

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