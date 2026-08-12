Újabb medve bukkant fel Nógrádban, egy település közelében fürdőzött
Újabb medvét észleltek Nógrád vármegyében, ezúttal Szilaspogony közelében bukkant fel egy nagyragadozó. Az állatot a hajnali órákban látták fürdőzni a szilaspogonyi-tó vízgyűjtő medrénél, nem messze a településtől és egy állattartó teleptől. Az elmúlt hónapokban több medveészlelés is történt a térségben, ezért a helyieket fokozott óvatosságra intették.
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