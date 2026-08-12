A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szigorúan tartsák tiszteletben a strandok lezárását, és ha a napokban mégis a tenger közelében jártak, és lázat, bőrpírt vagy gyorsan terjedő duzzanatot észlelnek, azonnal forduljanak orvoshoz.
Húsevő baktérium miatt zárták le a strandokat, óriási a pánik
Az Egyesült Államokban lezárták Louisiana állam több népszerű tengerparti szakaszát, miután a hatóságok a veszélyes, köznyelvben csak húsevő baktériumként emlegetett Vibrio vulnificus ugrásszerű elszaporodását észlelték. Az amerikai egészségügyi szervek rendkívüli riasztást adtak ki a lakosságnak és a turistáknak. A meleg, sekély tengervízben tenyésző mikroorganizmus apró sebeken keresztül jut be az emberi szervezetbe, és akár 48 órán belül halálos kimenetelű szövetelhalást okozhat.
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