Borítókép: Clint Eastwood (Fotó: Mafab.hu)
Clint Eastwood-filmeken nőtt fel? Akkor ezt a kvízt nem hibázhatja el
Öt kérdés következik a legendás színész pályafutásáról, de akad köztük néhány, amely még a legnagyobb rajongókat is megizzaszthatja.
Mikor született Clint Eastwood?
További Kultúra híreink
További Kultúra híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!